Avec des finances à sec, la SPA de Bayonne finira-t-elle l'année ?

L'addition commence à être lourde pour la SPA. Chargée de la gestion de la fourrière nommée Txakurrak, la SPA de Bayonne regroupe aussi un refuge et une pension à l'attention des chiens et des chats.

Les effectifs des pensionnaires sont proches de la limite, 98 chiens alors que la limite réglementaire interdit de dépasser les cents toutous concentrés dans ce type de structures. Pas de limite pour les chats, même si la SPA accueille près de 104 félins, pour 80 places. "on ne sait plus où les mettre confie" Joëlle Turcat co-présidente de l'association.

Joëlle Turcat dans la chatterie de la SPA Bayonne © Radio France - Alexandre Mottot

Prendre soin de tout ce petit monde coûte très cher. Si on regarde par exemple les frais vétérinaires en forte hausse (100 000 euros en 2021) et l'impact direct de l'inflation sur les charges de fonctionnement, dont l'énergie (6500 euros en 2021), et pour ne rien arranger l'inflation n'épargne pas le prix des croquettes (en hausse de 13% avec une hausse prévue de 40% en 2023). Pour assurer les charges de fonctionnement la SPA a du piocher dans le budget de travaux commencés récemment, pour payer les salariés. En tout il manque 38 000€ et l'association ignore si elle pourra finir l'année.

Faire des économies sur l'essentiel

Laura est une soigneuse canin et pour elle cette situation oblige à faire des économies très concrètes "Même au niveau des croquettes, on peut pas en commander en ce moment. On fait avec les dons" autre aliment indispensable au bon fonctionnement de la structure "les saucisses type knacki et la mousse, de foie. Ça nous sert pour l'éducation et pour donner les médicaments aux chiens. Tout plus compliqué qu'avant. On est toujours dans le besoin".

Dessin au refuge SPA de Bayonne © Radio France - Alexandre Mottot

Les précautions élémentaires anti-gaspi sont devenues la règle, voire plus, les économies sont devenues vitales, avec toujours la volonté de ne pas brader le bien être des animaux, ni le bien-fondé des ambitions de la SPA. Sarah une soigneur canin le concède bien volontiers "c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup plus". Avant on bricolait pas mal et dorénavant on tente de récupérer des couvertures "parce qu'on est dans une période ou il fait froid ou c'est très humide. Donc on change les couvertures tous les jours. En chauffage, on a certaines pièces qui sont chauffées parce qu'on va avoir des chiots et des choses comme ça. Mais dorénavant on fait gaffe".

Beaucoup d'abandons et beaucoup moins d'adoptions

Difficile d'accueillir d'avantage de pensionnaires, ; de cette façon la SPA se prive d'une précieuse entrée d'argent. Sarah une autre soigneuse canin confirme "On a de plus en plus d'abandons et de moins en moins d'adoptions. On a beaucoup de chiens ou c'est un petit peu compliqué pour eux parce qu'ils ont un passé difficile avec des retraits de maltraitance. C'est vrai que les gros chiens de ce type c'est plus difficile à faire adopter".

Une autre Sarah, également soigneuse canin confirme que l'engorgement de la SPA pose un problème de place dans le refuge et en dehors. "On a des gens qui souhaitent abandonner les animaux, qui sont sur liste d'attente. Dès qu'il y a un chien qui se libère, on en fait rentrer un autre. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui sont obligés d'attendre avant de pouvoir laisser leur animal chez nous".

Chenil de Bayonne © Radio France - Alexandre Mottot

Joëlle Turcat compte demander au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique le SIVU qui compte notamment Bayonne Biarritz Cambo ou Hasparen de relever la participation annuelle par habitants de 5 centimes, en passant de 1€65 à 1€70. Cette hausse entrevue comme indolore pourrait permettre de récupérer 16 000€ supplémentaires.

Dès le début 2023 les subventions des collectivités viendront donner un peu d'air budgétaire à la SPA, mais le trou dans la comptabilité devrait rester et risque de poser un problème pour le reste de l'année. La SPA fait alors un appel aux dons auprès des entreprises et des particuliers.

L'association a ouvert un espace pour donner en ligne sur son site internet, et accepte les chèques, à envoyer directement à la SPA au 62 chemin Loustaounaou, 64000 Bayonne libellé à l'ordre de "Animaux Assistance Europe" . Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%.