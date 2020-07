Avec des températures égales ou supérieures à 35° c'est le coup de chaud sur les chantiers en Touraine

35° et 38° sous abri durant 48h, les fortes chaleurs que nous connaissons durant deux jours ne sont pas l'idéal pour tous ceux qui travaillent sur les chantiers (et l'été il y en a beaucoup). Exemple à Joué-lès-Tours sur le chantier de la réfection du passage à niveau, route de Monts.

Ils disent redouter d'avantage les fortes chaleurs que les températures négatives de l'hiver. Depuis ce jeudi sur les chantiers routiers c'est l'horreur, comme à Joué-lès-Tours route de Monts (la D86) où les ouvriers font la réfection complète du passage à niveau. Ici les seuls points d'ombre sont apportés par les bennes des camions chargés des gravats du chantier. Pour le reste les ouvriers sont en plein soleil comme l'explique Dany chauffeur de camion : _"çà cogne, je vous le dis, on fait des pauses et on boit, on essaye de mettre le masque si nous sommes trop près les uns des autres, nous n'avons pas le choix, il faut bien faire le travail même si ce n'est pas le temps idéal, on ne va pas arrêter le pays même si il fait 35 ou 38°. _Avec ces températures la mécanique et les hommes souffrent de la même façon"

Un chantier sur lequel il est impossible d'aménager les horaires en fonction de la chaleur

Sur ce chantier la dizaine d'ouvriers mobilisé s'atèle à changer l'ensemble de la voie ferrée : les rails, le ballaste, les traverses, il faudra aussi refaire le bitume de ce passage à niveau très fréquenté notamment par les poids lourds. Pour autant il est impossible d'aménager les horaires des ouvriers en fonction des coups de chaud, les travaux sont encadrés par les heures de passage des trains explique Brice Loyau employé à la SNCF : "Le train passe le matin à 8h30 et le soir à 17h30, cela veut dire qu'entre deux nous sommes obligés de remettre la voie en état, nous n'avons pas le choix"

Chaleur ou pas sur les chantiers on ne badine pas avec la sécurité : Pantalon, tenue obligatoire de visibilité, casque, chaussures de sécurité, "c'est très chaud et c'est lourd" rajoute Brice Loyau qui reconnaît subir ces périodes de fortes chaleurs.