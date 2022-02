Avec l'arrivée des Parisiens, la station des Sept Laux fait le plein

Ce week-end a marqué l'arrivée des vacanciers parisiens dans les stations alpines, et notamment des Sept Laux, qui, heureuse coïncidence, lançait ce dimanche les festivités de ses 50 ans. Et il y a du monde au rendez-vous : le chiffre de fréquentation pour la semaine à venir affiche 95%. Et sur la saison, globalement, "on est à + 15 à 20% par rapport à la saison 2019-2020", celle tronquée par le covid, estime, souriant, Jean-François Genevray, le directeur des remontées mécaniques de la station des 7 Laux. "On a eu pas mal de neige en début de saison, à partir du 1er décembre, et on a donc eu une belle fréquentation, y compris en janvier, avec pas mal de gens venus pour la journée, le week-end. Avec le covid, on sent que la clientèle a voulu s'évader, prendre un petit peu l'air, et puis il y a aussi un report de la clientèle qui n'est pas partie à l'étranger, qu'on espère retrouver l'année prochaine, si elle a passé un bon moment". Des chiffres réjouissants pour la station, d'autant que la neige est annoncée pour ce lundi, avant un temps plutôt clément pour le reste de la semaine, selon Météo France en Isère.

"On est à +15 à 20% par rapport à la saison 2019-2020" - Jean-François Genevray, le directeur des remontées mécaniques de la station des 7 Laux

Les 50 ans des Sept Laux peuvent enfin être célébrés

Décalé d'un an à cause du contexte sanitaire, lancé formellement le 29 décembre dernier, le cinquantième anniversaire de la station des Sept Laux va pouvoir vraiment battre son plein cette semaine, et jusqu'à la fin de la saison, prévue le 3 avril, avec nombre d'animations. Concerts, Wiz'Luge, ski nordique... il y en aura pour tous les goûts, selon Ariane Douce-Ville, responsable d'accueil à l'office du tourisme des Sept Laux. "C'est une semaine chargée, le soleil est annoncé, le domaine skiable est ouvert quasi totalement. La semaine prochaine sera moins chargée, mais tous nos week-ends sont bien pris", sourit-elle.

Ariane Douce-Ville, responsable d'accueil à l'office du tourisme des Sept Laux, parle des animations pour les 50 ans de la station Copier

Les skieurs et snowboardeurs, eux, se réjouissent de ce retour à la vie normale. "Deux ans qu'on a pas pu en profiter, deux ans que les stations galèrent... on retrouve un peu nos libertés !", s'exclame, ravi, Fabien, venu de Belfort avec sa nièce et sa fille. Et deux ans sans trop pratiquer, ça se ressent dans les jambes, souffle Anna, qui termine sa journée. "Je m'arrête là ! C'est un peu dur sur les cuisses, là, ça m'avait manqué le ski, mais du coup, il faut reprendre les repères !" C'est aussi parce que tout le monde retrouve ses marques que Jean-François Genevray renouvelle son appel à la prudence, alors que deux enfants de 8 ans se sont blessés lors de leur escapade au ski, ce week-end. "Les conditions de ski évoluent, mais le comportement doit rester le même. On adapte son comportement, sa vitesse, aux autres. Le skieur qui vient en aval est prioritaire, on adapte son niveau en fonction des pistes... Le respect d'autrui avant tout, merci d'en tenir compte", avertit le directeur des remontées mécaniques.

Reportage aux Sept Laux de Léo Corcos Copier