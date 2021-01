Avec l'arrivée du froid, les sans-abris du Cotentin doivent se protéger

C'est une période particulièrement crainte par les sans-abris. L'arrivée de l'hiver et de ses températures froides les contraints à s'adapter pour tenter de passer cette saison en toute sécurité.

A Cherbourg, le mercure flirte avec le zéro degré la nuit, en ce tout début d'année 2021. Un phénomène habituel qui rime avec hiver, mais surtout inquiétude pour les sans-abris. Ces derniers continuent pour la plupart de vivre à l'extérieur et doivent donc s'adapter pour subir le moins possible ces températures froides. "Je suis habituée au froid désormais", confie Lulu, 70 ans, qui passe ses journées à mendier dans le centre-ville de Cherbourg.

Multiplier les couches de vêtements

Assise sur sa petite chaise, elle récolte les sous des passants dans une petite casserole. Mais le plus important est sur elle : son arsenal pour se chauffer. "J'ai ma bouillotte que les petits commerçants me chauffent", sourit-elle. Un outil salvateur qu'elle complète avec une grosse quantité de vêtements. "Mes gants qui ne sont pas de la même couleur, mais ce n'est pas grave, c'est à la mode. J'ai également 3 pulls et mon blouson", décrit-elle.

Lulu profite de la présence de sa chienne (dans le chariot de courses) pour passer la journée dans le froid. © Radio France - Arthur Blanc

Mais ce que Lulu aime par dessus tout, c'est "le chocolat chaud, j'en rêve, on m'appelle 'mémère chocolat' !" Une douceur qui fait du bien une fois l'hiver bien installé. Voilà 12 ans désormais qu'elle éprouve de sérieuses difficultés financières, avec des rentrées d'argent qui n'excèdent pas les quelques centaines d'euros mensuels. Depuis tout ce temps, elle s'est trouvée un nouveau compagnon de route avec désormais la présence de sa chienne, âgée de 7 ans. "Elle aussi a sa bouillotte, elle est très frileuse", ironise-t-elle. Blottie au fond d'un chariot de courses, elle a aussi une couverture pour la protéger.

Chaque don est bienvenu

A chaque petite pièce récoltée, Lulu affiche un grand sourire. "J'ai même reçu des colis à Noël", raconte-t-elle. "Une petite fille s'est privée de sa peluche pour me la donner, ça fait chaud au cœur." C'est peut-être cela le plus important : avoir chaud au cœur. Elle lance même un appel : l'association "Conscience humanitaire", auprès de laquelle elle se tourne régulièrement, a besoin de couvertures. "Une couverture pour Lulu", sourit-elle pour conclure.