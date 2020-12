Avec l'épidémie de Covid-19, SOS Amitiés croule sous les appels à Brest

+30% ! En quelques mois, le nombre d'appels à SOS Amitiés Brest a bondi. Il est passé de 800 appels par mois à 1.200 pour le pic au premier confinement, un millier environ pour le deuxième confinement qui s'est achevé.

Solitude, promiscuité et télétravail

"Notre public est très vaste et appelle pour tout un tas de problèmes", explique Véronique Pierrès, écoutante depuis neuf ans, et nouvelle présidente de l'association : "Il y a les problèmes de solitude (réelle ou ressentie) qui sont souvent la cause des appels et qui sont beaucoup plus grands, l'isolement entraîné par le télétravail ou pour les étudiants à domicile ou à l'inverse les problèmes de promiscuité dans les couples. Avant les personnes âgées étaient majoritaires, maintenant le public s'est rajeuni."

D'autant que les possibilités d'appels se sont élargies au chat sur internet, entre 15 heures et 3 heures du matin, alors que la nuit, la solitude est encore plus pesante.

Des appelants de plus en plus jeunes

À Brest, 25 personnes bénévoles sont écoutantes _: "_Nous écoutons pour libérer la parole, nous ne donnons pas de conseils. L'important est que l'appelant puisse donner son ressenti et trouver les mots. Notre rôle n'est pas d'appeler un médecin. Notre rôle est de desserrer l'angoisse qui saisit la personne."

SOS Amitiés Brest est joignable 24 heures /24, 7 jours/7. Le numéro c'est le 02 98 46 46 46 à Brest et par internet, par courriel ou par chat.