Avec "l'heure civique", le maire de Saint-Jean de Védas veut booster l'entraide entre voisins

Garder l'esprit de la Fête des voisins 365 jours par an, c'est la volonté portée par l'Heure civique. Un dispositif mis en place depuis le 19 mai à Seint-Jean de Védas (Hérault). Les habitants de la commune sont maintenant incités à s'inscrire sur un site internet dédié et à consacrer une heure par mois aux autres. Avec tout un panel de services à rendre : tondre la pelouse du voisin, récupérer ses colis, aller boire un café ou participer aux activités d'une association.

Une première en Occitanie

Pour le maire de Saint-Jean de Védas il s'agit d'abord de renouer les liens distendus au cours de la crise sanitaire. "Pendant deux ans, les associations tournaient au ralenti, il n'y avait pas de manifestation, et aujourd'hui je rencontre de nombreuses personnes qui veulent être utiles mais ne savent pas comment", explique François Rio. Offrir une heure par mois "c'est à la portée de tout le monde et donc une incitation au volontariat", espère l'élu, très fier d'être le premier à expérimenter ce système en Occitanie.

"Réenchanter la solidarité"

L'implication de la mairie dans les relations entre voisins a vocation à rassurer et éviter les malentendus. "Si je vais spontanément voir ma voisine pour lui proposer de lui rendre service, et lui donner mon numéro de téléphone, elle risque de se méprendre et de me prendre pour un pervers", imagine Atanase Périfan, le créateur de l'heure civique. Selon lui, cette mise en relation via la mairie a donc vocation à simplifier la prise de contact et aussi à faire connaître les besoins "qu'on ne soupçonnerait pas chez ses voisins".

Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur le site de l'Heure civique et de renseigner ses coordonnées. Après un entretien téléphonique avec l'un des adjoints au maire, il est possible de rendre les premiers services.

François Rio, maire de Saint-Jean de Védas Copier