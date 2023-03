Avec l'inflation, les prix vont-ils augmenter à la Foire Attractive de Nancy ?

C'est un rendez-vous incontournable à Nancy. Depuis jeudi 23 mars, la Foire Attractive s'installe Cours Léopold et Place Carnot. Les forains mettent en place une centaine d'attractions, notamment un carrousel, une grande roue, un bateau pirate, un cirque et des autos-tamponneuses. La 684e édition de la fête foraine ouvrira ses portes ce vendredi 31 mars jusqu'au 1er mai dans un contexte un peu particulier. Après des années difficiles à cause du Covid, c'est désormais l'inflation qui préoccupe les forains.

Les factures d'électricité flambent

Avec la hausse des prix, certains forains ont du mal à faire face. Emmanuel, le gérant du carrousel, a vu ses factures grimper de 30 % en un an. "C'est compliqué parce que ça représente un gros budget, tous les manèges fonctionnent à l'électricité, explique-t-il. On est aussi impactés par la hausse du prix des carburants".

Une partie des forains n'ont pas le choix, ils doivent augmenter leurs prix. "La farine, le lait et les œufs augmentent, alors on est obligés d'augmenter nos prix aussi, regrette Mathéo, qui tient une confiserie. Une pomme d'amour coûte maintenant 1,50 euros et une crêpe 3 euros".

"On préfère réduire nos marges"

Mais dans l'ensemble, la plupart des forains ont décidé de conserver leurs tarifs habituels, quitte à faire un peu moins de bénéfices. "On préfère réduire nos marges, on ne peut pas augmenter nos prix encore et encore. Les clients ne viendraient plus si les manèges étaient trop chers", assure Grégory, le propriétaire de la grande roue.

C'est d'ailleurs la grande question : les visiteurs seront-ils au rendez-vous ? Dans l'ensemble, les forains sont confiants. "Les gens veulent toujours s'amuser, ils dépenseront peut-être un moins mais ils viendront quand même, estime Alexandre, qui s'occupe du manège Breakdance. Dans une fête foraine, on peut rentrer gratuitement contrairement à un parc d'attraction, c'est notre force". L'année dernière, la foire de Nancy a été couronné de succès, elle a rassemblé plus d'un million de personnes en un mois.