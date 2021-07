Avec l'inscription à l'Unesco Nice souhaite une montée en gamme du tourisme

Nice entre au patrimoine mondial de l'Unesco en tant que ville de la villégiature d'hiver de riviera. La municipalité espère en profiter pour attirer des touristes haut de gamme qui viennent pour la culture ou les affaires et se protéger du tourisme de masse.

C'est un "combat" qui a duré 13 ans pour obtenir l'inscription à l'Unesco a martelé le maire de Nice Christian Estrosi. La ville a investi cent millions d'euros pour restaurer, protéger, rénover le bâti et les paysages. Un décor urbain qui englobe plus de 500 hectares, parmi lesquels la Promenade des Anglais, obtient le label Unesco. Cette inscription apporte un prestige important, une visibilité à l'international et le maire de Nice, Christian Estrosi espère que cela va favoriser un tourisme haut de gamme à l'avenir.

Un tourisme ciblé sur la culture, les congrès, les séminaires

L'inscription à l'Unesco donne un coup de projecteur à la ville de Nice, qui a parfois souffert d'une image négative, "qualifiée de ville de vieux, de ville des cacas de chiens, cette époque est finie" pour Christian Estrosi.Nice est déjà la deuxième destination touristique de France et accueille en moyenne cinq millions de visiteurs par an. 3000 chambres d'hôtel de 4 et 5 étoiles seront livrées d'ici à 2023annonce le maire de Nice

Obligation de préserver et de protéger le patrimoine

L'obtention de ce label engendre des obligations, des contraintes concernant l'urbanisme, le bâti, avec une vigilance forte sur l'attribution des permis de construire. "On me trouve déjà très sévère" confie le maire de Nice Christian Estrosi, mais c'est le prix à payer pour préserver ce patrimoine désormais universel. On ne pourra plus toucher au plan d'urbanisme métropolitain.

"Nous avons démoli du béton", rappelle Christian Estrosi, comme la gare routière anciennement située sur la Promenade du Paillon, plus d'une trentaine d'églises baroques, de chapelles ont été réhabilitées. La Russie a investi dix millions d'euros pour rénover la cathédrale Saint-Nicolas dont elle est propriétaire. Depuis le lancement de sa candidature à l'Unesco, la ville a protégé plus de 300 bâtiments. Christian Estrosi cite l'exemple de la villa Luna sur la Promenade des Anglais: "on a mis dix ans à en obtenir la maîtrise totale, le propriétaire voulait faire une opération spéculative immobilière".