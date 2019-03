Avec l'opération "Fac sans Tabac", l'université de médecine de Rouen veut donner l'exemple

À l'UFR Santé de l'Université de Rouen, l'opération "Fac sans Tabac" est lancée dès ce jeudi 7 mars, avec notamment une réunion de 18h à 20h, ouverte à tous et animée par des tabacologues, des professeurs et deux étudiants. Désormais, les étudiants devront fumer hors de l'enceinte de la fac.

Rouen, France

Une université de plus de 5 000 étudiants ... et pas une seule cigarette ? C'est le défi que s'est lancé l'UFR Santé (ex-faculté de médecine et de pharmacie) de Rouen (Seine-Maritime) avec son opération "Faculté sans tabac". Elle est lancée dès ce jeudi 7 mars au soir, après la tenue d'une réunion d'information dans le bâtiment Stewart de l'établissement, 22 boulevard Gambetta. Ouverte à tous et animée par des professeurs, addictologues et étudiants, ce colloque a notamment pour but d'informer les étudiants : désormais, la présence de tabac est interdite dans l'enceinte de l'UFR Santé.

Des mégots par terre, à l'entrée des bâtiments ? Bientôt de l'histoire ancienne à l'UFR Santé de Rouen ! © Radio France - Simon de Faucompret

Besoin d'exemplarité

Au détour de la cafétéria, plusieurs étudiants confirment fumer régulièrement. C'est le cas de Lucie, en première année. Et cette "expulsion" de la cigarette de l'établissement, elle la comprend sans problème : "Personnellement, je veux être médecin. Je me vois mal bosser, soigner des gens, et leur dire de ne pas fumer, que c'est pas bien ... Et à côté, aller prendre une clope ! C'est pas possible !", rit-elle. Son camarade Jordan confirme : "Ce serait culotté", avoue-t-il. "C'est comme dire à quelqu'un qu'il doit faire du sport, quand on a pas monté deux marches depuis dix ans."

Une réaction qui fait écho à l'opinion de Pierre Freger, doyen de l'UFR Santé de Rouen et à l'initiative de l'opération "Fac sans tabac" : "Le tabac est devenu un enjeu pour ces jeunes qui, plus tard, devront gérer des cancers broncho-pulmonaires ou d'autres maladies liées au tabac. Il faut être exemplaire !", lance-t-il.

L'opération "Fac sans tabac" est à l'initiative de Pierre Freger, doyen de la fac de médecine depuis presque 10 ans. © Radio France - Simon de Faucompret

Cette idée n'est pas nouvelle, l'équipe de la fac y pensait depuis plusieurs années. Mais elle a finalement été adoptée le 22 février dernier, après quelques retours extérieurs. "À plusieurs reprises, on a eu des gens qui passaient devant l'UFR Santé, et qui voyaient des étudiants, en groupe, en train de fumer", se rappelle Pierre Freger. "Et ils nous envoyaient quelques courriers, surpris de voir des gens fumer dans l'enceinte même d'une structure qui devrait être exemplaire pour toutes les formes d'addiction."

En venir tous à bout ?

La mesure va contraindre les étudiants à sortir de l'établissement pour pouvoir fumer leur cigarette : suffisant, espère le doyen de l'UFR, pour faire baisser la population de fumeurs dans la fac, qu'il estime à "environ 25%" (même si quelques étudiants interrogés jugent que c'est bien plus). "Pas sûre que ça me fasse arrêter", admet de son côté Lucie. "C'est un parcours très stressant, et la cigarette, c'est un outil aussi, pour rester concentrée, pour rester cool."

Son compère Jordan est plus optimiste : "Si on doit sortir, passer le portail, et qu'il pleut ... Ça encourage à arrêter !", estime-t-il. "Une amie qui fume un paquet par jour m'a dit que, de devoir sortir, ça la ferait forcément diminuer."

"L'idée est bonne, mais ..."

"Fac sans tabac", c'est que du positif, alors ? Un autre étudiant fumeur, Antoine, reste prudent. "L'idée est bonne, mais il faudrait pouvoir aménager une zone à l'intérieur du campus pour les fumeurs", expose-t-il. "Si tout le monde doit sortir sur la voie publique à chaque fois, ça va faire des attroupements dangereux ... Il y a la route et le train juste à côté. Un jour, il pourrait y avoir un accident."

Un sujet qui sera sans doute abordé dans la réunion de ce jeudi 7 mars, de 18h à 20h. Et Pierre Freger se veut rassurant sur un autre aspect : ce projet n'est pas de la répression. "Il faut aussi proposer des choses pour les personnes dépendantes. Il y aura des commissions d'aides, tenues par des addictologues, pneumologues et autres, dédiées à ce problème."