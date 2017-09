Avec la baisse des températures, les livreurs de fioul font le plein

Depuis quelques jours, les températures sont assez fraîches. Certains ont même déjà rallumé le chauffage. Seule certitude, les carnets de commande des livreurs de fioul se remplissent jour après jour.

Le bal peut commencer. Sur ce parking situé en Zone Industrielle Nord à Limoges, Lionel Mouzet, gérant d'une société de livraison de fioul depuis 26 ans, reprend du service. Son camion de distribution a déjà tourné sur les routes haut-viennoises ce lundi matin.

"Les commandes arrivent de plus en plus. Aujourd'hui par exemple, on a commencé à 7 heures du matin. Si tout va bien, on doit terminer vers 18 heures", explique Lionel Mouzet. Le rush n'est pas loin, surtout que son entreprise peut livrer du fioul jusqu'à Bellac ou même Chalûs. Le périmètre couvert est grand. "En moyenne, dans cette période, on livre une vingtaine de clients par jour", ajoute-t-il.

Photo d'illustration © Radio France - N.T

Avec la baisse des températures de ces derniers jours, beaucoup ont décidé de rallumer le chauffage. Dans les rues piétonnes de Limoges, Colette fait son marché. 6 degrés le matin. Ce n'était plus supportable pour elle. "J'ai remis en route depuis cinq jours, parce que les températures ont baissé brutalement. Bref, j'avais froid", avoue logiquement la retraitée. Un peu plus loin, même constat avec cette autre limougeaude : "Le syndic a remis le chauffage dans ma résidence. C'est une bonne chose parce que l'humidité commençait à rentrer dans les appartements. On se sentait mal, on avait besoin d'être confortablement installé", affirme-t-elle.

En Corrèze, la donne n'est pas différente. Les carnets de commande se remplissent. Pour Jean-Michel Gathier, gérant d'une société de livraison de fioul à Ussel, les clients se manifestent un peu plus tôt que prévu. "Ici, les gens sont vraiment en avance. D'habitude, c'est plus au mois d'octobre que j'ai des commandes", conclut-il.

Les prix ont tendance à grimper cette année. Du coup, il ne faudrait peut-être pas trop tarder, pour remplir sa cuve.