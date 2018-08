Indre-et-Loire, France

Ca n'est pas vraiment une surprise : en raison de la vague de chaleur, les entreprises d'Indre-et-Loire spécialisées dans la réparation et l'installation de climatisation ont du mal à faire face aux demandes. Entre les clients qui veulent une installation immédiate, et ceux qui ont besoin d'un dépannage d'urgence parce que leur climatiseur a rendu l'âme, impossible de répondre à toutes les sollicitations.

on n'attend pas qu'il fasse chaud pour remplir les carnets de commande, donc là on a du mal à répondre aux demandes qui nous arrivent" Stéphane Lehoux, directeur de la société Lehoux à Saint Avertin

La société Lehoux à Saint Avertin est spécialisée dans les systèmes de climatisation et de réfrigération. Stéphane Lehoux, son directeur, réalise en ce moment 25% de son chiffre d'affaires de l'année mais l'entreprise tire la langue : "On est en flux tendu depuis cinq semaines et on n'arrive pas à assurer tous les dépannages. Quand la chaleur arrive, début juillet, pour nous l'été est fait, pour ainsi dire...donc on repousse des commandes en septembre. Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est la capacité d'installation. Toutes les entreprises sont en demande. Il n'y a pas suffisamment de personnes qualifiées sur le marché. Aujourd'hui, on est 22, mais je pourrais embaucher quatre personnes de plus et on serait encore chargé".

Les climatisations mal entretenues pendant l'année tombent en panne quand elles sont poussées à fond lors de l'arrivée des grandes chaleurs.

Même son de cloche chez Sérélec 37 : basée à Loches et Amboise, cette société installe et répare depuis 30 ans les systèmes de climatisation des particuliers et des entreprises. Cyril Hénau, son chargé des études, n'a jamais connu autant de demandes. "Moi ça fait 20 ans que je m'occupe des demandes de clim' sur Loches, et il y a énormément de travail pour cette fin d'année. On a eu une forte demande en juillet et ces derniers jours pour des chambres en étage, ou pour des pièces de vie pour des séniors"