Avec la chaleur, difficile de supporter le masque pour les serveurs des restaurants à Montpellier

A 13 heures ce samedi, la chaleur est étouffante place de la comédie à Montpellier. 40 degrés ce samedi. Pas de masque pour les clients sur les terrasses des restaurants mais pour les serveurs, et les serveuses, pas le choix, il faut les porter. C'est pourtant une vraie épreuve pour eux. Même si Bénédicte qui sert dans un des établissements sur l'esplanade estime que "ça se passe très bien", elle admet qu'elle a des maux de tête à la fin de la journée. Pour Lionel, patron d'un restaurant "c'est désagréable. On court, on transpire, on respire mal, on peut pas se parler parce qu'on ne s'entend pas. Au moins, avec la visière on peut nous voir sourire". Mais dans les cuisines, ça se corse. Fabrice, cuistot dans un autre restaurant ne peut pas mettre le masque "c'est impossible, il fait trop chaud. on se noie dans notre transpiration." Fabrice s'occupe à la plancha et il a mis un thermomètre. Il faut régulièrement entre 45 et 50 degrés. Il a essayé tout type de masques mais aucun ne convenait. "J'ai essayé le masque en tissu de mamie. C'est le pire, il prend la sueur. Le bleu, c'est le mieux mais c'est pas tenable. _Et la visière, au bout d'une demi-heure, il y a des projections de gras. on y voit plus rien." Fabrice sait qu'il est censé le mettre " il parait qu'il y a des bonnes amendes, on espère que ce sera pas pour nous, mais franchement, ça nous empêche de respirer donc c'est pas possible."_

Le masque est difficile à supporter avec la chaleur Copier