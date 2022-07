Avec la chaleur les toutous viennent nombreux se délester de leurs poils chez Marine, toiletteuse à Herbignac

Personne n'échappe à la canicule et encore moins nos amis les chiens ! Langue pendue et respiration un peu forte, certains signes ne trompent pas. Une des solutions pour leur apporter un peu de fraîcheur, c'est de leur offrir une petite coupe estivale chez un toiletteur. Et l'agenda de certains professionnels comme Marine Collignon, une toiletteuse itinérante entre Guérande et Herbignac, le prouve, vous êtes nombreux à avoir eu la même idée.

"L'été, on a toujours un peu plus de monde et avec la canicule en plus de ces derniers jours, - suis passée de 5 à 7-8 rendez-vous dans la journée", assure la gérante de Urban aux poils depuis deux ans.

Urban aux poils proposent du toilettage canin entre Guérande et Herbignac. © Radio France - Virginie Vandeville

Attention aux coups de soleil !

Parmi ses rendez-vous de la journée, il y a Oupette, un terre-neuve de 4 ans. Et avec ce chien aux longs poils et de 60 kilos, il y a du boulot !

Oupette, un terre neuve de 4 ans et de 60 kilos. © Radio France - Virginie Vandeville

"Il faut déjà enlever les gros nœuds qui lui font mal et ils se transforment en dreadlocks" assure la professionnelle. Une fois les nœuds enlevés, place au bain. "C'est un moment généralement qu'ils aiment bien, car même si je ne mets pas l'eau très froide, ça les rafraîchit déjà un peu."

En guise de petit rafraichissement, Oupette a le droit à un bain avant sa coupe. © Radio France - Virginie Vandeville

Et pour les rafraîchir un peu plus, place à la tondeuse, puis aux coups de ciseaux. "On enlève les poils morts. Certains nous demandent de tout couper très court, mais cela peut-être dangereux pour les chiens. Si l'on voit leur peau, ils risquent d'attraper des coups de soleil et même de faire une insolation. Leur peau est trop fragile pour le soleil", précise encore Marine Collignon.

Un entretien de près de deux heures

Il faudra environ deux heures à la toiletteuse pour venir à bout des poils de cette chienne. Une longue séance, un peu trop longue pour son autre client, Sushi, un shih tzu de 8 mois. Après une heure d'entretien, l'animal commence à couiner. Mais le résultat est là. Le voilà délesté de son surplus de poils. "On a enlevé la moitié de ce qu'il avait", ajoute la toiletteuse. "Le voilà prêt pour passer l'été!"

Sushi et sa maîtresse. © Radio France - Virginie Vandeville

Sushi rejoint rapidement sa maîtresse et son panier dans lequel il ferme les yeux. "Entre la chaleur et le toilettage, tout cela les épuise". Marine, elle continue encore avec ces rendez-vous. "Le téléphone sonne beaucoup dernièrement mais je dois refuser. Je ne veux pas cumuler, je veux prendre le temps avec chacun de mes clients", conclut la jeune femme de 25 ans.

Afin de pallier à cette chaleur, en plus du toilettage, "il faut eviter les promenades en journée, leur proposer des glaces avec par exemple des croquettes à l'intérieur mais aussi leur mouiller leur coussinet", précise la professionnelle.