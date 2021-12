Avec la cinquième vague de Covid, inquiétude sur la tenue des événements au Lherm

Près de 110 convives étaient attendus au Lherm ce samedi 4 décembre. Un repas et une soirée dansante, organisés par l'association Euro Jumelage Lherm pour récolter des fonds pour le Téléthon. Les organisateurs ont décidé d'annuler au vu des conditions sanitaires. "Les contaminations repartent à la hausse, explique Dominique Low-Kame, la présidente du jumelage. On en a tenu compte dans notre décision puisqu'on ne veut pas que le Covid se répande dans le village après notre soirée. Pour nous, c'était la meilleure solution, la plus raisonnable."

Une décision saluée par le maire de la commune, Frédéric Pasian : "Qui dit repas, dit qu'on ne portera pas le maque. Au vu des contaminations, c'était effectivement plus raisonnable d'annuler la soirée." Le maire se tourne maintenant vers un autre événement, le marché de Noël de la commune prévu le 10 décembre, avec des stands d'artisans, de nourriture, un spectacle de pyrotechnie.

Pour le moment, rien n'est annulé rappelle Frédéric Pasian : "On prendra une décision au dernier s'il le faut. Mais évidement, il y aura le retour du masque et des gestes barrières qui vont nuire au côté convivial de l'événement."

L'association des parents d'élèves croise les doigts

L'association des parents d'élèves de la commune doit tenir un stand sur ce marché de Noël. Son annulation serait une très mauvaises nouvelle estime la présidente de l'association Gaëlle Sanchez : "Tous les profits qu'on fait sont reversés aux écoles pour financer des projets et sans ces sous, ces projets ne pourront pas aboutir. Il y a le côté financier, mais aussi le côté animation. Les enfants ont besoin d'avoir une animation dans la commune."

La présidente croise les doigts alors que le Covid est de retour au Lherm. Des enfants ont été testés positifs à l'école.