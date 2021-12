Avec la cinquième vague de l'épidémie de Covid, les annulations s'enchaînent dans l'Indre

Avec la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, les annulations s'enchaînent. Dans l'Indre, deux manifestations très attendues n'auront pas lieu. Il s'agit du marché de Noël de Buzançais et des concerts rock du bar Sans Chichi à Châteauroux.

"C'est une grande déception"

Le marché de Noël devait se tenir les 18 et 19 décembre au camping de la Tête Noire à Buzançais. Malgré l'instauration du passe sanitaire, la mairie estime le risque trop important pour le maintenir. "Avec les attroupements, c'est trop dangereux, on ne peut pas prendre ce risque", explique Ghislaine Verken, adjointe à la culture à la mairie de Buzançais.

Annuler le marché de Noël est un crève-cœur pour les élus. "C'est une grande déception, même pour les bénévoles, assure l'élue. Le programme était déjà prêt, les concerts, l'arrivée du père Noël, le stand de crêpes, on était enfin prêts".

L'évènement était attendu avec impatience par les Buzançéens. "Tout le monde attendait cette fête avec joie parce que ça nous permet de sortir de chez nous, de se rencontrer, d'avoir de la positivité, c'était justement le but du marché de Noël mais tout tombe à l'eau", regrette Ghislaine Verken.

Le feu d'artifice du 14 juillet, reporté cet été, devait être tiré pendant le marché de Noël mais il est, là encore, annulé. Il n'y a plus qu'à espérer une amélioration de la situation sanitaire l'année prochaine. Si les conditions le permettent, le rendez-vous est déjà pris les 17 et 18 décembre 2022.

"Je suis blasé"

Trois concerts rock étaient également prévus pour les fêtes de fin d'année au bar Sans Chichi à Châteauroux. Les groupes Starlight, Underdogs et Boucle et Mystère devaient jouer les 11, 18 et 23 décembre. Mais avec les nouvelles mesures sanitaires, ils sont annulés. "C'est trop compliqué à organiser avec le port du masque, le cahier de rappel et le passe sanitaire, explique Nicolas Pernot, gérant du bar. C'est impossible à gérer pendant un concert".

Nicolas Pernot ne cache pas sa déception. "Je suis blasé, lâche le gérant du Sans Chichi. Depuis le début, on joue le jeu, on fait attention aux gestes barrières, on scanne les QR codes mais là, avec le port du masque à nouveau, c'est trop".

"Ce sont 15 personnes que je n'embaucherai pas, ce sont des musiciens que je rémunérerai pas, des restaurants qui ne travailleront pas parce que je n'y emmènerai pas dîner les artistes. C'est toute une économie qui s'effondre", poursuit Nicolas Pernot. Sans compter le côté festif de l'évènement. "Les gens attendaient ces concerts, ça fait des mois que je les organise, donc oui, je suis dégoûté", conclut-il.

Entre 400 et 500 personnes étaient attendues sur les trois jours de concerts. Je suis dégoûté.