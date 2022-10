Avec la crise de l'énergie, les appareils de chauffages d'appoint s'envolent comme des petits pains

En à peine 10 jours, le rayon des appareils de chauffage d'appoint électriques s'est quasiment vidé au Leroy Merlin de Houdemont. C'est plus d'un mois d'avance sur les premiers stocks de la saison selon le responsable du secteur "confort" David Cayrol. "On sent que les clients ont besoin d'être rassurés", explique-t-il, à l'aube d'un hiver délicat sur le front de l'énergie, entre économie et facture en hausse.

Une saison écourtée

D'ordinaire, la saison des chauffages d'appoints peut s'étendre jusqu'au mois de mars selon David Cayrol. Sauf que cette fois : "on n'y arrivera jamais. On risque de grosses ruptures dès la mi-octobre", craint-il, alors qu'une nouvelle livraison doit arriver au début du mois d'octobre.

Certains clients sur place se sont déjà fait avoir par la rapidité du phénomène. "Il y a 10 jours, on était venu voir, et là, il n'y a déjà plus de choix", se désole Muriel. Elle est venue avec Jeannine, sa maman, qui a besoin d'un chauffage pour sa cuisine, "à 16 degrés en ce moment". "On va donc devoir payer un modèle qui vaut le double de celui qu'on avait repéré", regrette-t-elle. Cette fois-ci, pas d'hésitation, la mère et sa fille vont mettre le prix avant qu'il ne soit trop tard.