Avec la descente en rappel, une découverte sportive du clocher Saint-Firmin de Beaugency

Il culmine à plus de 50 mètres de haut. Le clocher Saint-Firmin de Beaugency est l'unique vestige d'une église romane qui occupait autrefois la place du même nom. Ce samedi 5 août, l'Office de Tourisme en organisait une visite pas tout à fait ordinaire : montée des 186 marches, découverte des cloches, de la vue imprenable depuis les combles et descente... en rappel, par la façade !

De quoi séduire Léa, 16 ans, amatrice d'escalade. "Ce n'est pas du tout la même chose que la falaise mais c'est très sympa" sourit l'adolescente qui a entraîné dans l'aventure une bonne partie de la famille. "Le clocher, on le connaît, on passe à côté, mais on n'a jamais vu la partie haute" explique son père Eric, dont les beaux-parents vivent à Beaugency. C'est là tout l'intérêt de cette visite : allier l'histoire et un peu de sport, découvrir autrement le patrimoine local. Les touristes sont séduits mais les habitants de Beaugency et des environs le sont aussi.

"On essaie de se démarquer, de faire découvrir notre territoire, notre patrimoine" déclare Alice Mallet, guide à l'Office de Tourisme Terres du Val de Loire qui regroupe les bureaux de Beaugency, Cléry-Saint-André et Meung-sur-Loire. La descente en rappel du clocher était une première. C'est fini pour cet été mais l'Office de Tourisme compte renouveler l'activité l'an prochain. Et n'en a pas fini avec les propositions de sortie. "On a cette descente du clocher, dont on a fait deux dates, mais on a également une découverte de la Loire à pied et en canoé, des animations autour des produits locaux dont les plantes et fleurs sauvages. L'idée est de faire découvrir le territoire et les personnes qui le font vivre (...) c'est la meilleure façon de se rendre compte de notre richesse" sourit Alice Mallet.