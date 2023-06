Avec la fête des mères, les fleuristes lorrains reprennent des couleurs

C'est bientôt la fête des mères. Dimanche 4 juin, les mamans seront nombreuses à recevoir un joli bouquet de fleurs. Comme chaque année, c'est la frénésie chez les fleuristes. Depuis le début de la semaine, ils croulent sous les commandes. "C'est la période la plus chargée de l'année", confirme Arnaud Schroeder, gérant de la société Dupont Fleurs à Nancy.

"C'est la plus grosse fête fleuriste"

À chaque fête des mères, c'est une tradition pour Benoît, il offre toujours un bouquet de fleurs à sa maman. "Ce sont toujours des fleurs, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à sa maman. Bien souvent, j'achète des pivoines ou des bouquets composés, je fais confiance à mon fleuriste", raconte-t-il.

Les pivoines et les roses sont les fleurs les plus vendues à la fête des mères © Radio France - Justine Claux

Dans la boutique, derrière le comptoir, c'est l'effervescence. Les fleuristes préparent les bouquets, ils ajoutent du feuillage et coupent les tiges. "C'est la plus grosse fête fleuriste parce qu'en général, tout le monde a une maman, explique Anne-Laure Claire, salariée depuis vingt ans chez Dupont Fleurs. On ne s'arrête pas, les clients arrivent en permanence, c'est intense".

Les fleuristes triplent leurs ventes

Les fleuristes réalisent souvent leur meilleur chiffre d'affaires de l'année à l'occasion de la fête des mères. En moins d'une semaine, Dupont Fleurs triple ses ventes. "Une semaine de fête des mères, c'est l'équivalent d'un mois d'activité chez un fleuriste traditionnel, c'est la plus grosse période d'activité", précise Arnaud Schroeder, gérant de la boutique.

Dans un contexte morose et d'inflation, où les clients se font plus rares, la fête des mères est une véritable bouffée d'oxygène. "C'est la partie essentielle de notre métier, si on n'avait pas la fête des mères, aujourd'hui, beaucoup de fleuristes ne seraient plus là", insiste-t-il. Les professionnels doivent ensuite attendre Noël et la Saint-Valentin pour vendre autant de bouquets de fleurs.