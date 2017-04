Avec la fin de la trêve hivernale, les expulsions de logements reprennent

400 personnes en Vaucluse sont depuis trois jours dans la crainte d'une expulsion, avec la fin de la trêve hivernale.

La trêve hivernale a pris fin vendredi : Les expulsions locatives peuvent reprendre.

Elles ont augmenté de plus de 40% en 10 ans, d’après la Fondation Abbé Pierre.

"Je n'ai plus envie d'aller chez moi" - Hamida Monteil a failli être expulsée

En Vaucluse, près de 400 personnes sont menacées d’expulsion tous les ans, c’est le cas de la famille d'Hamida Monteil, à Carpentras. "Je n'ai plus envie de rentrer chez moi", dit-elle. Cela fait trois ans que cette mère de deux enfants vit dans la peur d'une visite de l'huissier, après un conflit de voisinage. "On est allé au tribunal, et il m'a marqué "expulsion" avec la mention "exécutoire". Pour un loyer ! La famille a toujours eu la galère pour finir le mois, mais on n'a jamais manqué un centime du loyer".

Elle s'est tournée vers la Confédération nationale du Logement. Finalement la famille sera relogée.

"C'est une violence psychologique pour les familles d'être expulsée", estime Michel Mus, président de la CNL en Vaucluse. "Il y a plein de gens qui la nuit, partent à la cloche de bois, pour ne pas être expulsés : dans la voiture, ou dans la famille.

"On est pour une sécurité sociale du logement" - Michel Mus, CNL

"Certains craquent, pleurent. On ne peut plus prétendre aujourd'hui que quelqu'un est à l'abri : Perte d'emploi, accident de la vie, maladie, injustice..." La CNL a écrit au préfet pour lui demander de faire respecter le droit à un logement pour tous, mais aussi aux maires pour prendre des arrêtés anti-expulsion.

Autre proposition de la CNL : "On est pour une sécurité sociale du logement, une caisse gérée par la caisse des dépôts et consignations, pour permettre d'indemniser les familles en difficulté, le temps qu'elles soient stabilisées et de permettre aux propriétaires d'être indemnisés pour la perte de loyer."