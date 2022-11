Avec la guerre en Ukraine et l'inflation, les bénéficiaires des Restos du coeur en forte hausse en Alsace

Les Restos du coeur d'Alsace reçoivent de plus en plus de bénéficiaires

La campagne hivernale des restos du cœur démarre ce mardi dans un contexte d'augmentation des bénéficiaires. La guerre en Ukraine et l'inflation n'ont rien arrangé. En Alsace, à la fin de la campagne précédente au printemps dernier, les Restos du cœur avaient déjà enregistré par rapport à 2021 une hausse de 12% du nombre de repas distribués (2,2 millions de repas dans le Bas-Rhin, 1.3 millions dans le Haut-Rhin).

"On aimerait déposer les clés et arrêter. Mais ce n'est pas possible parce que la fréquentation augmente sans cesse et cette année particulièrement. Ces augmentations constantes avec l'inflation font faire un choix à des gens qui peuvent se dire est-ce que j'achète un litre de lait ou d'essence ?" explique Patrick Gruber, le président des Restos du coeur du Bas-Rhin.

"On s'est retrouvés dans une période très difficile avec mon conjoint. Je ne travaille qu'à mi temps et j'ai deux enfants. Les Restos nous permettent de manger des fruits et des légumes. Tout a augmenté, c'est devenu horriblement cher, les petits plaisirs, il n'y en a plus" témoigne Elodie, une nouvelle bénéficiaire.

Il y a aujourd'hui 1300 bénévoles aux Restos du cœur en Alsace (750 dans le Bas-Rhin, 550 dans le Haut-Rhin). Lors de la dernière campagne, l'antenne du Bas-Rhin a accueilli 27.000 personnes.