Avec les beaux jours et les fortes chaleurs, les appels pour tapage se multiplient dans la soirée auprès des gendarmes alsaciens. Pourtant, certaines situations pourraient se régler sans passer par les forces de l'ordre, rappel de quelques règles de bon sens.

Avec l'été et sa ribambelle de barbecues, les nuisances sonores sont en hausse.

Alsace, France

Difficile de dormir avec les fenêtres fermées en cette fin juillet en Alsace. Difficile aussi de résister à l'appel du jardin ou du balcon pour profiter des soirées d'été. Résultat depuis quelques semaines dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, les appels pour tapage sont nombreux auprès de la gendarmerie.

Des conseils de bon sens

Pourtant, parler calmement avec ses voisins peut permettre de régler la situation. "On peut aller voir le voisin tranquillement en lui expliquant qu'on travaille le lendemain", rappelle Pascal Chouleur, commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie départementale de Strasbourg. "Lui dire qu'il serait bon qu'il baisse le volume de la musique, ou qu'ils parlent un peu moins fort quand ils sont en groupe."

Un pas que certains hésitent à franchir, craignant parfois de mettre à mal les relations de bon voisinage. "Jusqu'à minuit, les gens qui sautent dans leur piscine, c'est un peu pénible quand vous vous levez à 5 heures du matin", soupire Céline. "Mais on est voisin, on est dans un petit village, on essaie d'être compréhensif avec eux."

"Y'a pas de solution, on supporte !" Copier

Prévenir les voisins avant une soirée

Autre conseil de bon sens pour ceux qui veulent organiser une soirée, prévenir ses voisins. "Les voisins sont souvent un peu plus tolérants dans ce cas", rappelle Pascal Chouleur.

Les conseils de bon sens pour éviter que les relations de voisinage dégénèrent à cause du bruit. Copier

Le commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie départementale de Strasbourg souligne que la gendarmerie se déplace toujours en cas de besoin. Et que les responsables de tapage risquent une contravention de troisième catégorie qui peut aller jusqu'à 450 euros. En général, l'amende forfaitaire est de 68 euros.