Avec la pandémie, "les gens en difficulté le sont encore plus" selon René Riquet, bénévole aux Restos du Cœur

En Seine Maritime et dans l'Eure, près de 30 000 personnes ne pourraient pas manger à leur faim tous les jours sans les Restos du Cœur, 13 000 bénéficiaires rien que pour la région de Rouen. La 37e campagne d'hiver de l'association débute ce mardi. En France, le nombre de repas servis par les Restos du Cœur a augmenté l'année dernière, 142 millions de repas distribués, contre 136 millions l'année précédente. La précarité augmente, notamment à cause de l'épidémie de covid.

Pour en parler, René Riquet, chargé de communication pour les Restos du cœur en Seine-Maritime, était l'invité de France Bleu Normandie.

L'aide des restos c'est tout au long de l'année

"La crise et la pandémie que nous connaissons n'ont pas arrangé les choses, les gens en difficulté le sont encore plus. On a vu notamment au niveau des inscriptions des étudiants des chiffres qui explosent. Les chiffres augmentent pour l'aide alimentaire et pour le logement, car les Restos du Cœur, c'est l'aide à la personne, et cette aide se décline de différentes manières. Il y a aussi l'aide à l'apprentissage du français. Cette demande est croissance dans toutes ces actions. L'aide des restos c'est tout au long de l'année. On a un camion tous les soirs sur place Saint-Marc à Rouen, qui aide des SDF, des mamans avec des enfants, des étudiants. Et puis il y a toujours cette tranche d'âge de 18-25 ans qui n'a pas le droit au RSA. Bien sûr nous sommes là pour les accueillir".

Les Restos du Cœur ont pour projet de mettre en place un camion itinérant dans le Pays de Bray, pour apporter une aide alimentaire à des bénéficiaires qui ne peuvent pas se déplacer. Et l'association est encore et toujours à la recherche de bénévoles, notamment au Mesnil-Raoul.

Enfin, à la question "rêvez-vous du jour où on n'aura plus besoin des Restos du Coeur", René Riquet répond fataliste, mais avec le sourire, "faut pas rêver".