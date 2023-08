Avec la pluie et les têtes d'affiches, les cinémas manchois sous le feu des projecteurs

Selon les professionnels, la bonne fréquentation de juillet est le résultat de la météo et de la sortie de grosses affiches, comme Barbie et Oppenheimer

"Vous avez vu le temps ? Il faut bien les occuper !" Au CGR de Cherbourg, Clarisse est venue de Gréville-Hague avec sa petite-fille et une de ses copines. Devant le panneau des films, un nom retient leur attention : "Barbie*, j'adore, c'est trop bien !"*, résume Lilou. La salle de cinéma est donc devenue un refuge en ces jours gris et pluvieux. Nathanaël a quant à lui pris un ticket pour Oppenheimer : "visiblement, la pluie va durer pour deux semaines. Je ne pars pas en vacances. Donc, un ciné, c'est une bonne alternative".

ⓘ Publicité

Tous aux abris !

Des adolescents, des familles et même des touristes un peu embêtés de ne pas pouvoir faire des activités en plein air. "Pour la petite anecdote, tout à l'heure, deux personnes qui venaient de sortir du train... la première chose qu'ils ont fait, c'est de venir chercher le programme du cinéma car la semaine ne s'annonce pas top", commente Jérémy Cacheux, du Sélect à Granville. Un cinéma qui a vu sa fréquentation dopée en juillet : des semaines à +30%, +40%, voire... +150% pour celle du 19 juillet par rapport à la même période en 2022 : ça correspond à la date de sortie de Barbie et Oppenheimer.

loading

La pluie, c'est un grain de sable pour les après-midis bronzette, mais pas pour les cinémas de bord de mer. Au Richelieu de Réville, dans le Val de Saire, Bruno Lebresne indique que ce sont les films "qui font le gros du travail". La météo a plus une incidence sur les séances de l'après-midi : "la pluie, je ne pense pas que ça joue sur le soir, par contre je fais facilement deux à trois fois plus d'entrées dans les séances de milieu et fin d'après-midi que l'an passé", précise-t-il.

L'effet "Barbenheimer"

Lors de la dernière quinzaine de juillet, le Cinémoviking de Saint-Lô a enregistré environ cinq fois plus de spectateurs par jour qu'à la même période en 2022 : "on tourne à quasiment 1.000 entrées en moyenne par jour, alors que l'an passé, c'était à peine 200 avec le temps caniculaire, la chaleur, et pas beaucoup d'offre de films. La différence est forte", explique Clément Jodocius, le responsable. Car ce succès, c'est la combinaison de la météo et de l'offre à l'affiche : "avec le buzz autour du "Barbenheimer", la sortie en même temps de Barbie et Oppenheimer. Les deux films marchent énormément. Ces 15-20 dernières années, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu autant de films. D'ailleurs, c'est assez compliqué pour les programmations même si on a neuf salles", ajoute le patron du cinéma.

loading

Car Barbie et Oppenheimer arrivent après entre autres Mission Impossible : Dead Reckoning 1 et Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Et les professionnels espèrent que la belle lancée continue avec les sorties en août des Blagues de Toto 2, En eaux très troubles ou bien encore Tortues ninja : chaos chez les mutants.