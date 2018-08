Les vols ont diminué de 60% en un an sur l'aire d'autoroute de Montélimar, le long de l'A7. C'est la plus vaste d'Europe, elle peut accueillir près 80 00 visiteurs par jour durant les week-ends de chassé-croisé.

Montélimar, France

Du bleu qui dissuade. Les vols sur l'aire d'autoroute de Montélimar, la plus vaste d'Europe, ont diminué de 60% cet été. Cette baisse s'explique : depuis le depuis de l'été, des gendarmes patrouillent, guettent et sensibilisent tous les week-ends et les jours fériés. Ces gendarmes sont mobilisés dans le cadre de la Police de Sécurité du Quotidien, mise en place en novembre dernier dans la Drôme.

Christine Bonnard, sous-préfète de la Drôme, le Capitaine Grasset, Eric Spitz, le préfet de la Drôme et le colonel Herbeth. © Radio France - Victor Vasseur

42 vols à la roulotte entre mai et septembre 2018, contre 106 en 2017

Des réservoirs siphonnés, des boutiques cambriolées, des vols à la roulotte. Pendant l'été, l'air Montélimar, la plus vaste d'Europe, c'est le terrain de jeux des cambrioleurs. Selon le préfet Eric Spitz : "les cambrioleurs visent surtout les touristes hollandais et allemands. Ils sont réputés pour transporter beaucoup d'argent liquide dans leur voiture." Les gendarmes sont surtout mobilisés en fin d'après-midi et en pleine nuit, "quand les vols sont les plus nombreux, quand les vacanciers dorment dans leur camping-car, parfois la fenêtre ouverte et les portes mal fermée" ajoute le préfet.

"Ces gendarmes dissuadent" pour le colonel Lionel Herbeth, le patron des gendarmes dans la Drôme. Copier

Cette Police de Sécurité du Quotidien sera remise en place l'été prochain sur l'aire d'autoroute de Montélimar.