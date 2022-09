Avec la rentrée, les parents passent ou repassent l’agrément pour accompagner les enfants à la piscine

Dans chaque département, en cette rentrée, comme tous les ans, des centaines de parents passent l’agrément piscine. Un test simple qui leur permet d’accompagner la classe de leur enfant aux cours de natation. Et parfois… on est en manque de parents.

Pendant une scolarité en primaire, selon les textes de l’éducation nationale, un enfant doit faire au moins 30 séances de piscine. Les textes en préconisent plutôt une cinquantaine (48 exactement ) pour que l’apprentissage de la natation soit efficient.

250 parents dans le Tarn

Mais tout cela repose - en partie - sur la participation des parents. En maternelle, il faut au moins deux accompagnants avec la classe. Un parent suffit pour les classes d’élémentaire. Mais accompagner la classe de ses enfants à la piscine, ça ne s’improvise pas. En ce moment, des centaines de parents passent partout en France leur agrément pour pourvoir être présent pendant ces cours. Une session de deux heures environ avec une partie pratique et une partie théorique. Une de ces sessions a eu lieu avec 35 parents en début de semaine à Carmaux. Et dans le Tarn, chaque rentrée, 250 parents se font agréés.

Et sans ces parents, les enfants ne pourraient pas apprendre à nager. Un saut et une longueur : c’est ce qu’on demande à la trentaine de parents réunis à la piscine de Carmaux. Laurent Maurel le conseiller pédagogique d’EPS pour le Tarn veille au bord du bassin. "La plupart du tout, tout se passe très bien. Mais j’ai tout de même une perche en cas de difficultés. Et c’est arrivé parfois."

Avant ce petit test, les parents ont passé une demi-heure à évoquer des questions de sécurité. Et le test n’est pas très difficile, même si pour certaines mamans ce n’est pas si simple de se retrouver en maillot de bain. Mais le plus compliqué, c’est évidemment de jongler avec le travail, de trouver des parents disponibles. Ce papa auto-entrepreneur explique qu'il estime ne pas vraiment avoir le choix. "Ils ont demandé, parce qu’il y a personne. Il n’y pas assez de parents. Mais on prend du temps pour les enfants. Je préfère perdre un peu de temps et qu’ils apprennent à nager plutôt qu’ils se noient que je ne sois pas là. "

La sécurité dans les bassins privés

Et souvent, les RTT permettent d'aller à la piscine raconte Séverine. " Cela dépend de mon emploi du temps. Je vais poser des demi-journées si je peux, parce que je travaille toute la semaine. Le problème, c’est qu’il y a beaucoup de parents qui travaillent. Si personne ne fait un petit effort, il n’y aura pas assez de monde." Pourtant l’enjeu sociétal est de taille insiste le conseiller pédagogique Laurent Maurel. "L’enjeu, c’est la sécurité dans les bassins privés notamment l’été, où majoritairement les accidents ont lieu notamment avec les plus jeunes. Tout le monde doit y contribuer. L’éducation nationale ne donnant du temps de formation aux enseignants. Je viens de passer trois jours à former les enseignants. Mais il faut aussi que les collectivités s’impliquent et puis aussi les parents ou les grands-parents bénévoles."

Cet agrément est valable pendant cinq ans et doit ensuite être renouvelé. Il faut aussi un autre agrément pour les sessions de vélo sur route ou de kayak par exemple.