TÉMOIGNAGES - Coronavirus : en Ehpad, la crainte du reconfinement

L'agence sanitaire Santé publique France a rappelé ce vendredi que le virus progresse chez les 75 ans et plus. Le ministre de la Santé a appelé la veille à protéger les personnes âgées. Dans cette tranche d'âge, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 45% durant la semaine qui vient de s'écouler.

A Porte de Savoie, près de Chambéry, le foyer Notre-Dame a décidé d'interdire les sorties à l'extérieur. Il n'est plus possible pour les résidents de partager un déjeuner en famille le dimanche, ou de faire une balade avec ses proches. Seule exception accordée, les déplacements pour des soins médicaux.

Papa avait l'habitude de venir à la maison de temps en temps. C'est regrettable de ne plus pouvoir les emmener. Mais c'est une nécessité peut-être, pour éviter un risque de contamination - Françoise, la fille d'un résident

La décision a été difficile à prendre pour le directeur de l'Ehpad, Pascal Le Flem. "C'est notre grande tristesse parce qu'on veut être un lieu de vie avant d'être un lieu de soins. On redoute le retour de l'épidémie, donc les règles sont justifiées car c'est mortel dans les Ehpad. Le virus doit rester à l'extérieur."

Une mesure pour éviter un reconfinement total

La mesure, radicale, est toutefois vue d'un bon œil par les familles et les proches des résidents. Personne ne veut subir un nouveau confinement. Aujourd'hui, les gestes barrières sont respectés à la lettre : masques chirurgicaux, lavage des mains et inscription dans un registre, obligatoire pour chaque visite. Si la situation sanitaire s'aggrave, un système de rendez-vous entre les familles et les résidents sera remis en place.

Il y a plusieurs enfants dans la famille, donc on se partage les jours. On vient plutôt le weekend parce qu'en semaine il y a des activités. Mais ce n'est pas toujours facile - Martine, la fille d'une résidente

En plus des gestes barrières, il faut respecter la distanciation sociale pendant les visites. Pas plus de deux visiteurs dans les chambres. Et même au sein des familles, interdiction de se faire des câlins ou de se toucher. Difficile à concevoir pour Jeanine, 92 ans.

On ne peut plus faire de bisous aux petits-enfants. Ça me manque de ne plus pouvoir les prendre dans mes bras et les câliner - Jeanine, 92 ans, résidente au foyer Notre-Dame

