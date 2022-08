Avec la sécheresse, des fissures apparaissent à nouveau sur les murs de maisons à Hornoy-le-Bourg

Le scénario se répète à Hornoy-le-Bourg, petite commune d'un peu plus de 1000 habitants près de Poix-de-Picardie dans la Somme. Après avoir obtenu l'état de catastrophe naturelle pour des maisons fissurées en 2018, la commune compte de nouvelles maisons touchées par le phénomène pour cet été 2022. Le maire James Froidure recueille les signalements mais dit son impuissance.

Une dizaine de nouveaux signalements cette année à Hornoy

Le maire lui-même a vu apparaître une nouvelle fissure sur le coin de sa maison, longue de plusieurs centimètres, "il y a un mois et demi environ", explique James Froidure. Un cas pas isolé : "on trouve des nouvelles fissures sur les mêmes maisons concernées il y a quatre ans, mais on a aussi de nouveaux habitants qui en découvrent chez eux. Une maison sur deux, dans la commune, est plus ou moins lézardée."

Des fissures sur un mur de maison à Hornoy-le-Bourg © Radio France - Céline Autin

Le phénomène est dû à la présence d'argile dans le sol de la commune : "en période de sécheresse, l'argile se rétracte beaucoup trop vite, ce qui entraîne les fissures. Et puis à l'automne, les terrains se regonflent et se referment," décrit James Froidure. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) classe 40% de la surface de la commune en "aléa moyen ou fort" pour le retrait-gonflement des argiles. Les maisons récentes, construites après 1975, sont les plus touchées : "les vieilles maisons picardes ont été construites pour bouger avec le terrain, pas les autres figées sur du béton" selon James Froidure.

Il y a quatre ans, le maire obtenait la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour Hornoy-le-Bourg au bout de longs mois harassants. Mais cette année, il ne souhaite pas reprendre le combat : "il faudrait qu'on arrive à détecter encore une vingtaine de nouvelles maisons. Mais les procédures sont très longues, et puis on n'a eu aucune suite en 2018". Il y a quatre ans en effet, aucun des 20 propriétaires touchés n'a été indemnisé par son assurance. L'expert mandaté n'a pas souhaité reconnaître le phénomène de retrait-gonflement des argiles comme responsable des fissures. "Ils auraient pu jouer le je u",souffle James Froidure, lassé. Désormais, il veille à ce que les futures constructions communales puissent résister au phénomène.

La Somme pas épargnée par le risque de maisons fissurées

Plusieurs communes dans un rayon de 20 kilomètres environ autour d'Hornoy-le-Bourg sont aussi à risque selon le zonage dressé commune par commune par le ministère de la Transition écologique : Offignies, Meigneux, Marlers, Lignières Châtelain, Fresnoy-Andainville, Fourcigny, Eplessier, Caulières, Aumâtre, et plus loin, Neslette e, Nesle-L'Hôpital.

Part des maisons individuelles construites après 1976 exposées au retrait-gonflement d'argiles - SDES

Même si la Somme, relativement à d'autres départements français, est encore épargnée par le retrait-gonflement des argiles, ce phénomène n'est pas à prendre à la légère, explique Xavier Daupley, directeur régional du BRGM dans les Hauts-de-France : "Il s'agit du deuxième phénomène naturel, après les inondations, qui entraine des indemnisations chez les particuliers, décrit-il. Si on est en condition de sécheresse prononcée, ce qui est le cas actuellement, des effets de retraits-gonflement peuvent avoir lieu. La corrélation est établie entre l'état hydrique de sols et la potentialité de désordres sur les bâtis." Mais il est encore trop tôt pour tirer le bilan définitif de la sécheresse actuelle, toujours en cours.