Avec la sécheresse, les sourciers de Dordogne appelés à la rescousse

Avec la sécheresse, de plus en plus de personnes font appel aux sourciers. Des particuliers et des agriculteurs s’inquiètent du manque d’eau.

Philippe Dubocage marche sur un petit chemin aride, une baguette dorée dans chaque main. Soudain, elles bougent, il s’arrête. "Là, elles se ferment, ça veut dire qu'il y a de l'eau, une source". Il fait quelques pas, sort sa bombe de peinture et délimite ainsi la largeur du cours d'eau. Philippe Dubocage est sourcier. Il est sensible au rayonnement, ce qui veut dire qu'il peut sentir de l'eau à plusieurs mètres de profondeur.

Sourcier de père en fils

Ses dons lui permettent aussi de connaître le sens du courant, le débit et la profondeur de la source. Il tape au sol quatre fois, puis confirme avec un cadran et son pendule, un peu comme le professeur tournesol dans Tintin. "Là on a de l'eau à 40 mètres de profondeur, et le débit on est à 2.000 litres par heure. Donc dans ces cas-là ça serait un peu compliqué pour faire un forage. On pourrait le faire, mais le débit ne serait pas suffisant", explique-t-il.

Philippe Dubocage peut sentir la profondeur et le débit grâce à un cadran et son pendule. © Radio France - Jeanne de Butler

Le sourcier fait ça depuis tout petit, comme ses parents avant lui. Il aide les agriculteurs, les particuliers aussi qui veulent construire un puits. Il travaille avec une entreprise de forage basée en Gironde.

35 appels en deux semaines

Ces deux dernières semaines, Philippe Dubocage a reçu 35 appels, du jamais vu. "C'est vraiment monté en puissance, les gens se sont rendus compte qu'il y a un problème. On dirait qu'il y a, pas une panique, mais les gens se posent beaucoup de questions sur l'avenir. Ils veulent avoir leur point d'eau pour être libres, tout simplement", dit-il. Il a par exemple reçu l'appel d'une personne âgée qui s'étonne qu'il n'y ait plus d'eau dans le puits qu'elle a construit il y a un an et demi. Elle en a besoin pour arroser les légumes de son potager.

“Avec ce qu’il se passe, je me sens plus utile qu’avant”, sourit le sourcier. Mais il insiste. Il faut rester humble, et il rappelle que le sourcier peut se tromper, ce n’est pas une science exacte.