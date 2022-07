Avec la septième vague du Covid-19, l'itinérance vaccinale reprend du service dans le Grand Nancy

Alors que la septième vague semble atteindre son pic, les demandes de vaccination augmentent considérablement dans le Grand Nancy. Les admissions à l'hôpital ont augmenté de 20% par rapport à la semaine dernière, selon les données de Santé publique France.

Augmentation des appels

"Depuis quelques semaines, les appels pour se faire vacciner sont en hausse", remarque Eliane Abraham, directrice de la plateforme territoriale d'appui du Grand Nancy. Sur ce portail numérique qui recueille les demandes de dernier recours, les appels sont passés de "trois à vingt par jour", remarque cette médecin de formation. "Alors, nous avons pas le choix que de relancer notre équipe mobile de vaccination."

Collette âgée de 94 ans se fait vacciner à domicile par deux médecins bénévoles. © Radio France - Emma Dehoey

Vingt médecins libéraux, majoritairement des infirmiers sillonnent le Grand Nancy, pendant leur temps libre dans le but d'injecter une dose de vaccin contre la Covid-19. L'initiative, lancée il y a un an garde le même objectif : "aller au plus proche des personnes fragiles et isolées."

N'oublier personne - Eliane Abraham

Ce service de proximité est essentiel pendant cette période de "tension estivale". Pendant les vacances, les pharmacies et hôpitaux ont dû réduire drastiquement leur effectif. "C'est de notre responsabilité d'alléger la tension hospitalière, car la vaccination réduit les formes graves et donc le risque d'hospitalisation." Si jadis le leitmotiv était "d'aller vers", aujourd'hui il s'agit "d'oublier personne", affirme cette professionnelle de santé.

Parmi les 15 patients à traiter pendant cette journée estivale, il y a Ghislaine. A 87 ans, cette femme, dont la mobilité est réduite habite seule à Vandœuvre-lès-Nancy. "S'ils n'étaient pas venus, je ne sais pas comment j'aurais fait. La pharmacie est à quelque pâtés de maison, mais avec cette chaleur, peut-être que je ne serais jamais revenue," avoue-t-elle.

Une équipe bénévole qui demande à être rémunérée

Les deux médecins libéraux en route vers le prochain patients à Nancy. © Radio France - Emma Dehoey

Pour effectuer les trajets, Patrick utilise sa propre voiture. Et l'essence est à ses frais. Cet infirmier nancéien propose ses services pendant son dernier jour de vacances. "Nous aimerions que cette activité soit rémunérée", demande Patrick, au volant de sa Fiat. Pour pérenniser cette vaccination mobile dans le temps, l'équipe espère obtenir le label "relais ambulatoire de vaccination" auprès de l'ARS Grand est, comme c'est déjà le cas dans d'autres régions de France.