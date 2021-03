"Avec le beau temps, impossible d'être à la maison à 18h", racontent ces nantais sur les bords de la Loire

"Ce beau temps, c'est clairement un appel pour sortir rejoindre ses amis", plaisante Emma sur les bords de la Loire. Avec le retour du soleil sur la Loire-Atlantique, cette étudiante nantaise peine à respecter les règles. Et elle n'est pas la seule puisqu'au bord de l'eau, les apéros entre amis augmentent en même temps que la température.

Les vacances n'aident pas les étudiants

Dans l'herbe, plus aucun masque sur les visages, ils sont remplacés par des sourires. Ceux d'étudiants qui profitent des beaux jours sur Nantes pour prendre quelques verres entre amis.

La vie sociale nous manque, on ne fait plus de rencontre, on ne voit plus nos amis

Faute de bars ouverts, les groupes d'amis se retrouvent au bord de l'eau. "On est là pour boire des bières et profiter du soleil parce que ça devient pesant de ne pas se voir", explique Clémence, étudiante en architecture en vacances. Avec Emma et Espérance, les trois jeunes filles ont acheté de quoi boire et avant de s'installer vers 16h30. "C'est tôt mais avec le couvre feu, nous n'avons pas vraiment le choix", raconte l'une d'entre elle avant d'ajouter, "la vie sociale nous manque, on ne fait plus de rencontre, on ne voit plus nos amis. C'est long".

Et dans le trio, aucun geste barrière : "On a fêté mon anniversaire ce weekend et il y avait beaucoup de monde. On fait attention avec nos proches mais pas entre nous. On est une seule et même personne face au covid", raconte une des étudiantes.

Le casse tête des jeunes actifs

Sur l'île de Nantes, Audrey mange des chips et bois de l'alcool avec trois amis. "On va partir quand le soleil sera couché. J'habite juste a coté c'est mon jardin ici", reconnait la jeune femme. L'heure du couvre-feu sera donc dépassée. "Je vais mourir de dépression ou prendre des médicaments, fumer et boire toute seule si ça continue donc je préfère voir des potes". Vers 17h30, une amie rejoint le petit groupe sur son vélo : "Je vais rester une vingtaine de minutes... peut-être plus. Mais j'ai besoin de sortir voir du monde. Je suis toute la journée au télétravail. C'est insupportable", s'agace la jeune nantaise qui reconnaît avoir adopté un chat pour combler sa solitude.

Je vais mourir de dépression - Audrey, une nantaise

Et la peur du gendarme ?

Des jeunes qui ne respectent pas l'heure du couvre feu, "je suis prête à prendre le risque ", raconte Juliette. Elle est installée à quelques mètres du point Anne de Bretagne avec une petite dizaine d'amis. Des étudiants qui ne portent pas de masques, ne respectent aucune distance mais qui assument. "J'ai conscience qu'il y a un risque, mais je fais attention avec mes proches, surtout les plus âgés", répète l'un des étudiantes. Des jeunes qui nous disent tous, sans exception, qu'avec le retour des beaux jours, le couvre-feu sera de moins en moins respecté.