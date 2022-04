Avec le beau temps, les Alsaciens vont couper des fleurs dans les champs en libre-cueillette

C'est le printemps. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Les arbres se parent de feuilles d'un vert clair, léger, et encore fragile. Et ce beau temps frais va durer jusqu'à vendredi. Alors pourquoi ne pas aller cueillir des fleurs ? C'est ce que propose un agriculteur installé à Stutzheim-Offenheim tout près de Strasbourg. Il dispose de 8 parcelles de fleurs à couper en accès libre à Molsheim, Mundolsheim, La Wantzenau, la Robertsau ou encore à Achenheim.

Une formule qui remporte un franc succès en ce moment comme à la sortie de Stutzheim-Offenheim.

"On découvre, c'est super, c'est un plaisir avec un beau temps comme cela, de pouvoir cueillir ses fleurs, les choisir, il y a pas mal de variétés" disent Yolande et sa fille Sonay

Juste à côté, c'est Martine et sa petite fille Camille qui sont venues couper des tulipes pendant les vacances scolaires. "On vient de faire deux bouquets, pour mamie et pour la maman. De tulipes. Des jaunes, des blanches, des roses, cela fait une bonne activité pendant les vacances" dit Martine. "Je vais les mettre dans un vase et les arroser tous les jours" explique la petite Camille.

De jolies tulipes en libre cueillette © Radio France - Antoine Balandra

Le principe ici est simple : vous récupérez un petit couteau à l'entrée du champ. Vous coupez les fleurs souhaitées, et vous payez directement dans l'urne située à l'extrémité de la parcelle. C'est par exemple 60 centimes la tulipe. Un système que propose François Schotter, l'agriculteur, depuis 5 ans. Une activité qui n'est qu'anecdotique pour lui mais qui plait beaucoup. "Après la neige, les gelées, les 25 degrés, on a en fin une météo agréable avec 20 degrés et une petit brise. Il y a pas mal de monde sur les parcelles, donc on est contents et cela permet des petites sorties en famille" dit-il.

Les tulipes devraient encore tenir une quinzaine de jours.. Avant l'arrivée des pivoines, des lys des œillets, et plus tard des tournesols. Un petit conseil : pour que les fleurs durent plus longtemps, coupez celles qui sont encore en bouton...