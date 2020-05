Avec le beau temps les paniers de pique-nique sont de sortie en Vaucluse

Il a fait pas loin de trente degrés hier et ce temps chaud comme il succède à celui du confinement incite les vauclusiens à investir parcs et jardins. A condition de respecter les consignes de sécurité sanitaire les autorités n'ont rien à y redire. Profitez-en donc !

Si les plans d'eau sont toujours interdits pour les baigneurs on peut s'affaler sur les pelouses. Sur l'ïle de la Barthelasse à Avignon les chemins creux incitent à la promenade et les rives du Rhône au farniente.

Nombreux étaient ceux qui profitent de l’ombre le long du chemin de halage.

Glacière, petite nappe à carreaux, saucisson et houmous se partagent à la bonne franquette mais le masque à portée de main et à un mètre de distance les uns des autres. C'est avec cette distance de sécurité que Jean-Pierre Burlet a tendu Son micro à Vincent, Françoise, Paul(e) et les autres ...