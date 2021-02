Avec le couvre-feu, les sans-abris toulousains "moins visibles mais toujours présents"

Lundi dernier à proximité de la rue Pierre Laplace, dans le quartier Compans-Caffarelli, un homme de 50 ans est décédé en pleine rue dans l'ignorance générale. Isolés et rendus invisibles par les restrictions sanitaires, les sans domicile fixe semblent encore plus vulnérables ces temps-ci. Face à cette situation dramatique, les autorités ont renforcé l'hébergement d'urgence. Dans le quartier Saint-Cyprien, une structure de 42 places a ouvert ses portes en décembre. L'établissement "Les Collines", gérée par la Fondation Caritas, accueille des personnes sans limite de temps.

Des SDF devenus "invisibles" le soir

Parmi les occupants, il y a le jeune Sacha qui vivait dans la rue depuis six mois. Pour ce Toulousain de 21 ans, c'est un véritable soulagement : "J'ai beaucoup de chance parce que c'est vrai que le Covid a beaucoup atténué le fait de voir des SDF dans la rue mais ils sont toujours bien là, moins visibles mais toujours présents. La vie dans la rue est devenue plus dangereuse, les conflits entre sans abris augmentent".

L'impression d'avoir notre petit chez nous.

Dans cet immeuble de 550 mètres carrés qui s'étend sur trois niveaux, chacun à sa propre chambre, ce qui change à peu près tout, estime Véronique, l'une des intervenantes sociales : "Cela paraît anodin, mais c'est très important car les occupants ne subissent pas la vie en collectivité, ils participent quand ils en ont envie."

La vie en collectivité est d'ailleurs au centre du projet porté par cette structure. Tâches ménagères ou cuisine, ici tout le monde met la main à la pâte. Un fonctionnement qui plait beaucoup à Sylvain, 51 ans : "Pour nous, c'est très important car ça nous donne une autre image de nous-mêmes, et l'impression d'avoir notre petit chez nous."

À la rue depuis plus de 15 ans, Sylvain se sent à l'abri ici. Selon lui, la vie dehors n'a jamais été aussi dure qu'en ce moment : _"Avec le Covid c'est compliqué. Avant, on pouvait faire la manche mais là, on est vraiment coincé. C'est pour ça que c'était urgent pour nous de trouver quelques chose." S_ylvain est heureux dans sa nouvelle chambre en compagnie de son chat. Heureux, mais pas encore tout à fait tranquille. Il espère maintenant que cette structure d'urgence se pérennise car elle est censée fermer ses portes le 31 mars prochain.