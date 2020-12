"Avec le covid-19, on est exclus, autant se foutre en l'air", lance un senior mayennais

Les grands-parents à une table, les enfants et petits-enfants à une autre ou carrément un Noël sans les grands-parents à la maison. Beaucoup de médecins sont partagés sur la question, vous aussi sûrement. Les fêtes cette année sont forcément chamboulées avec le covid-19, surtout pour les aînés, dits plus fragiles.

"Plus fragiles", voilà un discours qui énerve Arlette Longuet, 73 ans, elle vit à Cossé-le-Vivien. Avec l'épidémie, elle a l'impression que les seniors sont dans le viseur depuis des mois. Ils sont exclus, on leur interdit tout selon elle.

Ce n'est plus une vie

"J'allais chanter, je ne peux plus chanter. Dès qu'il y avait une activité qui plaisait, j'y allais. Je prenais ma voiture pour me promener quand j'en avais envie. On n'a plus tout cela. On n'a plus de liberté. On a l'impression d'être des bandits masqués. A mon âge, je suis née en 1947 juste après la guerre, _je n'ai jamais été brimée comme cela_, ça doit jouer", explique Arlette.

Son mari, Pierre a 77 ans et il n'en peut plus de voir les seniors mis à l'écart de tout, depuis des mois, de longs mois pour lui.

Autant nous abattre

"Si ça dure, autant se foutre en l'air que d'entendre des âneries comme ça. _Les vieux, j'ai l'impression qu'il vaut mieux les tuer que de les soigner_. Il faudrait que j'aille à l'hôpital pour mes problèmes de dos mais je ne peux pas à cause du covid. Autant nous abattre, ça fera des économies sur les retraites. Ils n'en ont rien à foutre de nous", estime Pierre.