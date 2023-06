Avec le début des baignades, l'ARS alerte sur les risques de noyades et de contaminations dans l'Hérault

"Se baigner sans danger" : l'ARS d'Occitanie lance sa campagne annuelle de prévention contre les noyades et les infections. Une opération nécessaire à l'approche de l'été, d'autant que les plages et les plans d'eau sont déjà pris d'assaut avec les fortes chaleurs. Chaque année, 1.000 personnes décèdent par noyade en France. C'est la première cause de mortalité chez les moins de 25 ans.

La plupart de ces accidents sont liés à l'imprudence. Sur les 18 noyades dans l'Hérault en 2022, quinze se trouvaient en-dehors des zones surveillées. "On se répète, si chacun respecte les règles de sécurité, il n'y a quasiment pas d'accidents de baignade", insiste le Colonel Sylvain Besson, directeur adjoint des sapeurs-pompiers 34.

L'ARS rappelle donc les bons réflexes : se baigner uniquement en zones surveillées, pendant les horaires d'ouverture des postes de secours, ne pas s'éloigner seul, et éviter les efforts tôt le matin ou tard le soir, qui peuvent provoquer des malaises. "Une simple crampe peut entraîner une crise de panique et, finalement, déboucher sur une noyade", prévient Sylvain Besson.

Un risque accru de bactéries avec la sécheresse

Autre risque : les contaminations bactériennes en eau douce. Les cyanobactéries sont plus présentes avec la sécheresse. "La chaleur favorise leur prolifération, explique Yannick Duran, responsable de la cellule eaux à l'ARS. En plus, le volume d'eau se réduit, donc la concentration en bactéries augmente mécaniquement."

Elles se repèrent par les traces vertes à la surface de l'eau, ou par des amas de particules gris sur les bords. "Il ne faut pas être en contact avec ces bactéries, ni les toucher, ni les ingérer", prévient Yannick Duran. Les animaux de compagnie doivent aussi être tenus à distance.

Ces cyanobactéries peuvent entraîner des gastro-entérites, des otites, voire dans de rares cas des infections plus graves. En cas de symptômes (maux de tête, nausée) après une baignade, il faut rapidement consulter un médecin.

L'agence régionale de santé réalise des prélèvements sur tous les sites de baignade. Lorsque le niveau de cyanobactéries dépasse le seuil de sécurité, les sites en question sont fermés. Les résultats des contrôles sont affichés à l'entrée de chaque plan d'eau. Une carte interactive est aussi accessible sur le site du ministère de la santé.

