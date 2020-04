Avec le déconfinement en Suisse, énorme bazar en perspective à la frontière entre la Haute-Savoie et Genève

Une semaine après l'Allemagne et quinze jours avant la France, la Suisse entame ce lundi le déconfinement progressif de ses 8 millions d'habitants. L'activité reprend pour les coiffeurs, chirurgiens, crèches, jardineries, magasins de bricolage, chantiers.

Le 11 mai ce seront les écoles et autres commerces.

Dans le canton de Genève, ce déconfinement non synchronisé entre France et Suisse signifie le retour au travail de plusieurs dizaines de milliers de travailleurs frontaliers (en temps normal ils sont environ cent mille frontaliers à travailler à Genève) de la Haute-Savoie, la Savoie, de l'Ain, et de l'Isère, dans des conditions extrêmement compliquées.

4 postes frontières ouverts pour davantage de voitures que d'ordinaire

Avec l'épidémie de Coronavirus, et le confinement en Suisse et en France,4 points de passage sont possibles dans le genevois.

Quatre postes frontières seulement pour beaucoup plus de véhicules que d'ordinaire, où déjà les bouchons sont légions et quotidiens. A cette augmentation de trafic plusieurs raisons:

que les contrôles douaniers y restent systématiques, l'autorisation à pénétrer sur le territoire helvète assujettie à la détention du permis de travail frontalier, le permis G, ou de l'attestation d'un employeur.

- le covoiturage est interdit

est interdit - aucun train ne circule entre Grenoble, Chambéry, Annecy et Genève.

la SNCF confirmant qu'il en sera ainsi jusqu'au 11 mai. La seule offre ferroviaire est celle du Léman Express, du train trans-frontalier entre Annemasse et Genève.

Bus pour Genève, bateaux pour Lausanne

Les alternatives possibles à la voiture en Haute-Savoie sont: