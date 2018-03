Occitanie, France

C'est devenu une habitude : tous les ans à cette période, Isabelle Dalmeda, gérante de la boutique Tendances à Toulouse, prépare son magasin de lingerie pour l'opération "Dressing du cœur" : des affiches, des badges et des flyers pour informer ses clientes. "C'est une opération de la fédération nationale de l'habillement à laquelle je suis très heureuse de participer", détaille la commerçante. Ça permet de donner une deuxième vie aux vêtements plutôt que de les jeter." Car seul 1/3 des vêtements mis sur le marché chaque année est recyclé par les français, soit 195 000 tonnes.

Reportage dans les "Dressings du cœur" toulousains Copier

Depuis votre placard aux friperies d'Emmaüs

Le principe du Dressing du cœur est simple : vous repérez les magasins participants, et vous leur amenez les vêtements qui encombrent votre garde-robe et que vous ne mettez plus. Ils sont stockés dans des sacs en plastique, et à la fin de l'opération, ils sont récupérés par des bénévoles des friperies Emmaüs de la région. L'an dernier, 60 tonnes de vêtements ont été récupérées sur toute la France.

A la boutique C'Pierre Styles, à Toulouse, le gérant, lui, note toutefois une baisse de la participation de ces clients. Depuis l'an dernier, ils sont moins nombreux à venir lui rapporter leurs vêtements indésirables. "Les gens préfèrent les vendre lors de vide-dressings ou autres, plutôt que de les donner gratuitement". Alors il essaye de nouveaux arguments : pour chaque vêtement rapporté, les clients reçoivent un bon de réduction valable sur l'ensemble de la boutique.

Pierre Rastouch, gérant de la boutique C'Pierre Styles, a mis en place des promotions pour les clients qui participent au "Dressing du cœur" © Radio France - Nolwenn Quioc

42 boutiques dans toute la région Occitanie

Et pas besoin d'être client pour apporter des vêtements : il suffit de repérer le magasin le plus proche, sur le site internet du "Dressing du cœur". Il y en a dans tous les départements de la région, dans la plupart des grandes villes : Foix, Pamiers, Gimont, Lectoure, Albi, Cahors, Castres, ou Figeac. Et même si la quantité de vêtements recueillis ne représente qu'une petite partie des vêtements disponibles dans les friperies Emmaüs, l'opération est importante explique Zou Laplace, assistante de direction à l'association Emmaus Agir à Toulouse.

La collecte permet surtout de sensibiliser les clients au gaspillage des vêtements explique Zou Laplace d’Emmaüs Agir Copier

L'opération "Dressing du cœur" dure jusqu'au 31 mars.