Avec le froid, la Croix Rouge augmente ses maraudes à Rennes

Alors que l'hiver s'installe en Bretagne comme ailleurs, les associations caritatives multiplient les maraudes pour les sans abris. A Rennes, le Samu Social de la Croix Rouge en organise chaque soir. Son responsable était l'invité de France Bleu Armorique ce mardi matin.

France Bleu Armorique : Vous étiez en maraude la nuit dernière dans les rues de Rennes. Racontez nous cette maraude... il y en a chaque soir...

François Tripoz : Oui tous les soirs de l'année depuis trois ans. Et hier soir, on a profité du fait que d'autres associations soient sur le terrain pour aller voir les personnes qu'on connaît, qui sont un peu plus isolées et qui ont besoin d'autant de chaleur humaine que de chaleur matérielle. On a tourné jusqu'à 23 h 30, on a vu une cinquantaine de personnes et on est resté à chaque fois à discuter avec ces personnes et on leur a distribué une soupe, un café, un peu de couverture, des choses comme ça.

Il y a des maraudes tous les soirs depuis trois ans à Rennes, c'est qu'il y a un besoin ?

Oui on a fait le constat fin 2019, début 2020, qu'on avait des besoins surtout avec la crise du Covid. On a vu augmenter la précarité et on a ressenti ce besoin. Alors on s'est motivé et on tient le cap sept jours sur sept et on a toujours du monde au rendez vous qui nous attend, donc je pense que c'est nécessaire.

Mais quand les températures baissent vous êtes aussi là en journée ?

Oui, dès que le froid s'installe et qu'on arrive vraiment sur des soirs ou des journées de grand froid, on met en place des maraudes en journée. Donc le but est le même : distribuer du café, de la soupe, des couvertures, des gants, tout ce qui peut réchauffer un petit peu les personnes qui sont dehors.

Et si le plan Grand Froid est déclenché ?

Nous, on rajoute déjà des maraudes en journée parce que le soir, on maraude 7 jours sur 7 donc on ne peut pas faire beaucoup plus et on augmente aussi notre stock de couvertures, de gants, etc.. Et on alerte aussi assez rapidement via le 115 sur la situation en ville pour alerter les pouvoirs publics sur des situations qui peuvent nous paraître problématiques.

Avez-vous une idée de combien de personnes se trouvent à la rue actuellement à Rennes ?

Alors c'est très variable. Nous, on voit entre 100 et 150 personnes le soir, ça tourne un peu donc on pense à peu près aux alentours de 500 personnes différentes.

Il y a des enfants ? des familles ?

Oui, absolument. Il y a tous les publics, des familles, des enfants, des publics en situation de migration, des jeunes en errance. On a aussi un certain nombre de personnes qui sont hébergées, mais en situation de précarité énergétique et qui nous demandent aussi des couvertures. On a donc un public très très varié.

Ces maraudes c'est aussi du lien social... aussi important que l'aide matérielle ?

Tout à fait. Hier soir, par exemple, on l'a ressenti. Les gens avaient autant besoin de chaleur humaine que de chaleur matérielle. Si on peut dire ça comme ça, dans le sens où le fait de discuter un petit peu, de prendre soin d'eux, de raconter notre journée, la leur, c'est très très important. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qu'on connaît et qu'on voit régulièrement et qui ont besoin de ça. On crée du lien social sur du long terme.

Vous avez besoin de dons ?

Oui, on peut lancer un appel. Effectivement, on distribue entre 2500 et 3000 couvertures par an. Donc là, on est à presque 20 ou 30 couvertures par soir. Les besoins sont énormes. On peut les amener au 4 Rue de Breil à Rennes.

Il y a d'autres produits dont vous auriez besoin ?

Oui on a besoin de produits d'hygiène, des gants. On est aussi à la recherche de bouillotte. Ça fait partie des solutions auxquelles on réfléchit. On l'avait fait il y a deux ans pour les gens à la rue. Ces bouillottes on les recharge en eau chaude tous les soirs. Donc si les gens ont des bouillottes, on est preneur.