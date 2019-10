Avec l'arrivée du froid, les ramoneurs bretons sont débordés

Ça y est, il fait froid, on rallume les poêles et les cheminées... Mais avez-vous fait l'entretien annuel ? Les ramoneurs professionnels croulent sous les demandes, et certains d'entre eux n'ont plus de rendez-vous avant 2 mois. Nous avons suivi un ramoneur spécialisé dans les poêles à granulés.

Bretagne, France

Dans le salon de Nicole, le poêle à granulés attend son entretien annuel. "Vous l'avez déjà allumé cette année ? Combien de sacs avez vous brûlé l'an dernier ?" Après un bilan rapide, Stéphane Poulmarc'h, de l'entreprise Aldair, se met au travail, avec son matériel, "principalement une boite à outils, un hérisson de ramonage et un aspirateur" qui permet de nettoyer les conduits en évitant que la suie ne rentre à l'intérieur de la maison.

Éviter les feux de cheminées

L'entretien est obligatoire tous les ans, pour les cheminées et les poêles à bois et à granulés. "Mais ce n'est pas juste pour avoir un certificat pour l'assurance", développe Stéphane. L'entretien permet d'éviter deux dangers : "Le feu de cheminée, qui peut apparaître aussi dans un poêle, en haut du conduit, près du toit, à cause des dépôts liés à la condensation, et les intoxications au CO (le monoxyde de carbone). Ça c'est vraiment dans l'utilisation de l'appareil, dans le raccordement, quand ce n'est pas étanche". Pour les poêles à bois, il est même recommandé d'effectuer deux entretiens par saison, particulièrement si on utilise beaucoup le poêle.

Vérifier l'intérieur du poêle à granulés

Si l'entretien d'une cheminée ou d'un poêle à bois se fait en une demi-heure environ, celui d'un poêle à granulés est en général plus long, entre 1h et 1h30, car il faut également nettoyer et vérifier le bon état à l'intérieur du poêle : les joints d'étanchéité, le "cendrier" où s'empilent les granulés pour être brûlés, la vis qui leur permet de tomber lentement dans le poêle...

Au bout d'une heure, le technicien rallume le poêle pour un test : tout est en bon état de marche, prêt à chauffer la maison pour tout l'hiver. Pour un entretien courant, comptez en moyenne entre 130 et 150 euros.