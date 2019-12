Avec le froid, les voitures souffrent et donnent du travail aux garagistes de Châteauroux

Châteauroux, France

Dans les garages castelroussins, on s'active. Entre la vague de froid en Berry et les nombreux départs en vacances ou pour les fêtes de fin d'année, certaines voitures ont un peu de mal à suivre. Ce sont surtout les batteries qui souffrent. Certaines tombent soudainement à plat. Alors, les rendez-vous se multiplient. "En ce moment, on a au moins une dizaine de voitures par jour. Et puis on a toujours des clients qui viennent au dernier moment, sans avoir pris de rendez-vous", explique Sylvain, garagiste à Châteauroux.

Pour éviter de tomber en rade de batterie, mieux vaut rouler au moins une dizaine de kilomètres par jour. Pour la protéger, si vous pouvez la ranger dans un garage, c'est encore mieux. Le froid s'attaque aussi aux pneus. Et s'ils sont déjà usés, ça peut être vraiment dangereux. "On voit des automobilistes avec des pneus craquelés. C'est vraiment se mettre en danger et les autres usagers de la route", déplore Sylvain. Le conseil de l'expert : ne pas hésiter à surgonfler un peu ses pneus en période de froid. Ils ont tendance à plus rapidement perdre en pression.