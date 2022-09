Plus de 6000 personnes pour "Le Grand Dej'", la rentrée des associations dijonnaises

Les associations locales à l'honneur au Parc de la Toison d'Or de Dijon, sous un grand soleil dimanche 11 septembre 2022. Pour l'évènement "Le Grand Dej"', plus de 200 associations étaient présentes avec leurs stands. Les bénévoles ont pu faire découvrir leurs disciplines et leurs activités. Un succès croissant : selon les chiffres de la Ligue de l'enseignement, co-organisatrice de l'évènement, plus de 6000 personnes sont venues - contre 4500 en 2021. Le Grand Dej, qui a eu lieu dans le Parc de la Toison d'or pour la deuxième année, n'a en revanche pas retrouvé la fréquentation des éditions organisées au Lac Kir, lorsque 8000 personnes étaient présentes.

À la découverte de l'association Dijon Cheerleaders

Les associations autour du climat ont la cote

Certaines associations ont eu du mal à retrouver leurs adhérents, perdus au moment de la pandémie de Covid-19, mais pas toutes. Après un été caniculaire et sec, le bouleversement climatique inquiète. Les associations portées sur le thème de l'environnement ont du succès, à l'image des "Jardins et vergers de la Chouette", qui propose des parcelles individuelles pour jardiner.

"Il y a de plus en plus de personnes qui se sentent concernées, des gens qui veulent leur petit lopin de terre pour faire leur petit coin potager, confirme Pascal, bénévole de cette association qui compte 544 adhérents-jardiniers. Le changement climatique, on s'en rend compte tous les jours, cette année le soleil a été très fort et a fait très mal aux plantations. Les gens se rendent compte qu'il faut changer ça".