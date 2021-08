Avec le mauvais temps, les bouchers d'Alsace voient leur vente de viande pour barbecue baisser

Les charcutiers traiteurs en ont ras le bol de ce temps. Les ventes sont en baisse en Alsace, surtout les brochettes de viande et autres saucisses et merguez. Il faut dire que la météo n'est pas très bonne.

Du gris, de la pluie, du froid. Cela fait des semaines que cela dure. Evidemment, cela ne donne pas du tout envie de faire des barbecues. Résultat, dans les boucheries charcuterie, c'est un peu la soupe à la grimace.

Dans le commerce de Jacqueline Riedinger-Balzer, à Vendenheim, près de Strasbourg, les rayons de brochettes, saucisses et merguez restent remplis.

Dans le boutique les clients ne sont pas trop barbecue cette année. "Cette année, je fais des plats au four" dit une cliente. "J'en ai fait seulement deux cette année" dit un autre jeune client.

Christine, l'une des vendeuses confirme : "Les gens font plus des choses en sauce, on vend même de la choucroute. Alors qu'on aimerait vendre les brochette, saucisses et tout cela".

La patronne, Jacqueline Riedinger Balzer qui est aussi présidente de la confédération internationale de la boucherie charcuterie passe elle aussi un été un peu plus difficile qu'en 2020. "L'été c'est la saison des barbecues, des retrouvailles familiales, et là ce n'est pas possible avec cette pluie. On le ressent dans nos commerces avec une baisse de 10 à 20% en fonction de la localisation du commerce" dit-elle.