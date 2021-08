Avec le pass sanitaire, le saut dans l'inconnu des restaurateurs à Nancy

Grand changement dans les bars et les restaurants ce lundi 9 août. Le pass sanitaire sera obligatoire, et même en terrasse. Les serveurs vous accueilleront donc avec un scanner ou un portable pour vérifier votre pass sanitaire, mais ils n'auront pas le droit de vérifier votre identité.

Défi logistique

Tant au niveau de l'organisation que du point de vue de la réception de la mesure par le public, cet élargissement du pass sanitaire aux cafés et restaurants fait figure de saut dans l'inconnu.

Pour les terrasses des bars et des brasseries d'abord, il va falloir faire preuve de logistique et d'adaptation. Sur la place Stanislas, véritable terrasse géante au cœur de Nancy, Lionel Ougier le directeur de la brasserie Jean Lamour se laisse plusieurs jours pour tester plusieurs organisations différentes sur sa terrasse d'une centaine de tables. "On va faire une partie de la semaine en laissant les gens s'installer en terrasse et préparer leur QR code pour vérifier ensuite le pass sanitaire", voilà la première hypothèse de Lionel Ougier qui ne fera pas appel, comme la plupart, à du personnel supplémentaire pour le contrôle.

Si le client n'a pas son pass sanitaire, il ne sera pas servi

L'autre solution serait de "centraliser l'arrivée des clients avant l'entrée sur la terrasse pour vérifier les pass" explique Lionel Ougier. Un contrôle qui va demander aux clients de coopérer selon le restaurateur, "si le client ne nous aide pas, ça ne pourra pas fonctionner" prévient le patron du Jean Lamour, "que le client soit un habitué ou non, si il n'a pas son pass sanitaire, il ne sera pas servi".

La coopération et la bonne volonté des clients, Pascal Vandamme y croit. Le restaurateur de la rue des Maréchaux à Nancy estime que contrôler le pass sanitaire de ses clients ne sera pas une tâche si compliquée : "les gens qui ne sont pas vaccinés ne sortiront pas parce qu'ils savent très bien qu'ils seront refusés un peu partout. Donc ça ne changera pas grand chose, les gens qui seront vaccinés rentreront et il n'y aura pas de problème".

Baisse de la fréquentation ?

Reste encore à savoir quelle sera la réaction du publique lors des contrôles. Certains restaurateurs craignent déjà une baisse de la fréquentation des établissements. "C'est sûr, ce n'est pas possible autrement, mais il faut attendre au moins une semaine avant de faire un bilan", affirme Pascale Vandamme. Bilan partagé par Paul Girard, lui aussi restaurateur dans la rue des Maréchaux : "j'ai eu des échos de certaines villes où le pass était déjà en test, avec parfois une baisse de fréquentation de 40%, j'espère que les gens ne seront pas trop réticents et qu'ils feront des tests avant".

Le gouvernement a lui laissé une semaine de rodage aux restaurateurs avant de sanctionner en cas de non respect de la règle.

