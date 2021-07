Avec le pass sanitaire, les touristes étrangers s'organisent pour revenir en vacances en Touraine

Les touristes étrangers profitent de l'allègement des restrictions pour revenir cet été en vacances en France, et notamment en Touraine. Mais pour pouvoir passer les frontières, ils ont dû anticiper le pass sanitaire et organiser à l'avance leur séjour.

Nicolas et sa famille viennent tous les ans en vacances en France. Mais cette année, "c'est plus d'organisation. On réserve plus les châteaux ou des activités où il est demandé de réserver à l'avance". Comme le château de Chenonceau, un des principaux lieux touristiques de la Touraine, qui depuis sa réouverture, retrouve ses visiteurs étrangers, pour beaucoup européens.

Un test PCR négatif ou la vaccination pour les pays classés verts

Mais avant de profiter de leurs vacances, les Belges ont également dû anticiper le passage de la frontière. "On a fait le nécessaire, en prévoyant un test PCR trois jours avant le départ", explique Jonathan, venu de Bruxelles. "Les valises étaient bouclées, mais on croisait les doigts pour que le test soit négatif".

Une condition à remplir qui n'a pas découragé Alex à traverser les Pyrénées. "Je ne suis pas encore vacciné, mais j'ai fait le test PCR avant de venir, en allant dans une pharmacie, c'était facile". Et c'est encore plus simple de venir pour ceux qui sont vaccinés. Pas besoin de test PCR si on a reçu toutes les doses de vaccin depuis au moins deux semaines, pour les pays classés verts par le ministère des Affaires étrangères.

Le retour des touristes américains

"On s'est fait vacciner en mai, donc c'était très simple d'obtenir les billets pour venir en France", racontent Kim et John, tout juste arrivés de l'Ohio, aux Etats-Unis. Ils avaient réservé leurs billets deux mois à l'avance sans le moindre stress. "Les compagnies aériennes américaines s'occupent de toutes les modalités pratiques. Sur leur site internet, il y a tout ce qu'il faut faire et si on est vacciné, ils n'ont qu'à vérifier et c'est tout".

Pour Andrea et Sonia, elles aussi américaines, le voyage a été davantage stressant. "Il y a une semaine, on nous disait encore qu'il fallait un test, une attestation et être vacciné pour venir. Finalement, le vaccin suffit, mais on ne le savait pas, donc on a fait deux tests pour être sûres d'avoir les résultats à temps". Maintenant qu'elles ont atterri en France, elles comptent bien profiter de leur séjour qu'elles attendaient avec impatience, après plus d'un an sans pouvoir traverser l'Atlantique.