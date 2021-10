Avec le passage à l'heure d'hiver, les cyclistes et les piétons plus vulnérables

"J'étais bien équipée, sauf que ma lumière arrière ne fonctionne plus...". Cécile, la cinquantaine, sait qu'elle soit être bien éclairée lorsqu'elle roule avec son vélo la nuit. Elle a notamment toujours sur elle un gilet réfléchissant, obligatoire lorsqu'on roule à deux roues.

Car avec le passage à l'heure d'hiver et les jours qui reculent, la nuit arrive plus vite. Et les piétons, cyclistes ou encore propriétaires de trottinettes électriques plus vulnérable après le coucher du soleil. Dans le Nord, le nombre d'accidents impliquant des piétons augmente de 50% entre 17h et 19h pendant la période de l'heure d'hiver, de fin octobre à fin mars. Cette année, c'est à partir de ce dimanche 31 octobre que l'on va gagner une heure de sommeil en plus.

Casque éclairé, gilet réfléchissant avec airbag... des outils plus poussés existent pour être mieux visible la nuit © Radio France - Florent Vautier

Alors pour éviter des drames, la préfecture du Nord organise des actions de sensibilisation envers ces usagers de la route. Objectif, rappeler notamment la nécessité de s'éclairer correctement pour être vus par les automobilistes. "Il faut une lumière à l'avant et à l'arrière, des catadioptres (dispositifs réfléchissants sur les roues), et un gilet réfléchissant, c'est obligatoire." rappelle Bernard, l'un des intervenants.

"Les gens n'ont pas encore pris l'habitude de se rendre plus visible par rapport à l'été", explique Maxence Ternois, le responsable de la sécurité routière pour la préfecture du Nord. La préfecture qui constate que le nombre de piétons blessés augmente de 50% durant les premières semaines qui suivent le changement d'heure.