Avec le reconfinement, le maire du Mans Stéphane Le Foll annule le marché de Noël

Le maire du Mans Stéphane Le Foll a annoncé plusieurs mesures liées au reconfinement dans la ville et l'agglomération. La première a été la décision d'annuler le marché de Noël.

Les annulations

Le marché de Noël de 2020 est annulé. Il n'y aura pas de grande roue cette année au Mans, ni de patinoire. Pas de chalet non plus sur la place de la République. En Revanche, la ville sera illuminée. Tous les salons prévus jusqu'à la fin de l'année sont également annulés. Les salles municipales sont fermées et il n'y a plus de location possible. Tous les spectacles culturels sont annulés, sauf les résidences d'artistes qui sont conservées.

Les manceaux ne verront pas la grande roue cette année © Radio France - Christelle Caillot

Ce qui est maintenu

Les déchetteries de l'agglomération restent ouvertes. Les jours de collectes pour les ordures ménagères restent les mêmes. Les marchés ouverts de plein air sont aussi maintenus. Les parcs et les jardins de la ville restent aussi accessibles de même que l'ensemble des services de la ville comme l'état-civil et le CCAS. De plus, les associations vont maintenir les maraudes, "mais nous allons les aider avec des boites pour repas. Nous regarderons aussi s'il y a des besoins du côté de l'université" a souligné le maire Stéphane Le Foll.

Les écoles

Les cantines et l'accueil péri-scolaire seront maintenus avec le protocole sanitaire. De plus, a partir de la semaine prochaine, "2.000 masques seront distribués aux enfants les plus démunis dans les écoles dans un esprit de solidarité" a déclaré le maire du Mans. La ville compte actuellement 6.700 enfants de moins de 11 ans.