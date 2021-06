Avec l'assouplissement des mesures sanitaires en entreprise, la Jonxion s’apprête à revivre

Dès mercredi, les jauges dans les entreprises vont augmenter à nouveau. Et c'est une excellente nouvelle pour la Jonxion, un parc de bureaux à Meroux-Moval près de Belfort. Ce sont en temps normal près de 500 personnes qui viennent tous les jours sur place pour travailler das 80 entreprises différentes. Avec la crise sanitaire, beaucoup ont du rester chez eux mais ils vont pouvoir retrouver le chemin du bureau et redonner vie à ce quartier qui tourne au ralenti depuis de longs mois.

On se sent un peu seul au monde

Gwen ne reconnaît plus la Jonxion qu'elle a connue : la jeune femme se rappelle d'une zone d'activité qui avant la crise sanitaire fourmillait du matin jusqu'au soir. "C'est un peu déprimant, se désole-t-elle. C'est plus gai. Il n'y a plus d'animation, il n'y a plus grand monde. On se croirait dans une ville fantôme".

Dans un vaste couloir vide, Danielle sort de son entreprise pour la pause déjeuner. Lors des confinements, elle a tout de même continué à travailler tous les jours en présentiel : elle aussi avait de plus en plus de mal à supporter l'absence de nombreux voisins de bureau. "On se sent un peu seul au monde. Les parkings sont vides, les bureaux sont vides, les allées sont vides. On ne rencontre vraiment pas beaucoup de monde", regrette-t-elle.

Alors l'annonce du nouveau protocole en entreprise les a soulagées. Valentin passe tous les jours dans les locaux de son entreprise de rénovation. Il a très envie d'y revoir du monde. "Ça va changer, il nous manquera plus qu'un petit peu de soleil et ce sera la totale. Ça fera du bien. Au bout d'un an et demi, bientôt deux ans de Covid".

Un soulagement pour les restaurants

Au rez de chaussée, dans la cuisine de son snack, Damien est encore plus ravi que tous les autres. Il commence déjà à revoir sur sa terrasse des clients qu'il ne voyait plus à cause du télétravail. "Ça fait chaud au cœur parce que ça fait un an qu'on a l'impression plus ou moins de végéter. On attendait ça depuis un certain moment. On espère vraiment que ça reviendra comme c'était au départ".

Dans le restaurant voisin, on se prépare là aussi à l'afflux de clients. Au Cookovin, dirigé par Frédéric Pastorino, on s’apprête à rouvrir. « Je suis hyper optimiste, annonce-t-il d’emblée. Et puis les gens n’attendent que ça de revenir dans les établissements qu’ils préfèrent. Moi, avec mes réguliers, c'est sûr qu’on va s'en prendre une belle pendant un bon mois. Et tant mieux ! », dit-il en riant.

« C'est un vrai sentiment de liberté retrouvée, déclare le patron dans un souffle de soulagement. Moi, je suis super content et tellement impatient. Ça faisait 200 jours de vente à emporter. Ça fait un complément quand on a par exemple des loyers importants comme le mien (…) mais personnellement, je n'en pouvais plus. Accueillir les clients, c’est le cœur de notre métier. Ce n'est pas de leur donner des boites. »

À quelques heures de la réouverture, les premiers indicateurs sont très bons : « Les réservations vont bon train : je suis déjà pratiquement complet pour samedi soir et vendredi midi. Donc, je ne m'inquiète pas du tout », conclut-il.