Avec le retour du beau temps en Berry, c'est la dernière ligne droite pour les moissons

Les moissonneuses-batteuses sont à nouveau visibles sur les routes et dans les champs de l'Indre et du Cher. Après de longues semaines rythmées par les pluies, le soleil fait enfin son retour. Et avec lui la possibilité de moissonner dans de meilleures conditions. "Suivant la pluviométrie, certains ont pu avancer et d'autres moins. Le beau temps va permettre de reprendre le travail et de finir les moissons", salue Jérôme Tellier, le président de la FDSEA de l'Indre. Après plusieurs étés successifs marqués par la sécheresse, 2021 est une année atypique. Depuis la mi-juillet, les agriculteurs ont les yeux rivés vers le ciel pour essayer de passer entre les gouttes.

Impossible d'établir un bilan global des conséquences des précipitations. Mais dans certaines parcelles, l'impact est visible sur la qualité des récoltes. "On a des grains lavés par la pluie et un peu ridés. Ils ont peiné et ont souffert du climat. Les grains de l'année dernière étaient plus jolis", confirme François Devillières, agriculteur à Neuvy-Pailloux. Le gel au printemps, la sécheresse en avril et début mai puis la pluie : les conditions météorologiques n'ont pas été de tout repos. "On a perdu entre 15 et 20% de rendements", souligne le céréalier.

Malgré tout, il y a de bonnes nouvelles. À commencer par des prix d'achats des productions qui sont assez intéressants. "On a des prix corrects qui couvrent les coûts de production, ça n'était pas arrivé depuis huit ans d'avoir des prix à ce niveau-là. C'est encourageant", indique le président de la FDSEA, le syndicat agricole. "On a des prix qui redeviennent rémunérateurs et ça fait du bien aux trésoreries. On commençait à devenir inquiet pour la suite, ça va faire du bien", poursuit François Devillières.