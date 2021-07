Avec le retour du soleil, les guinguettes de Nancy font le plein

Sous les arbres, avec un léger brumisateur pour se rafraichir, des dizaines de clients sirotent un verre entre amis, confortablement installés à la guinguette de la Cure d'Air, sur les hauteurs de Nancy. "Je bois une bonne bière fraiche, et ça fait du bien avec ce soleil, sourit Fabrice. On revit ! On en profite parce qu'on sait que chez nous ça ne dure pas longtemps !" Juste à côté, Cécile est affalée dans un canapé : "c'est tout ce que j'aime : vintage, dans la forêt, avec des guirlandes, j'adore vraiment !" La guinguette de la Cure d'Air, ouverte depuis le 9 juillet, a fait peau neuve cette année. Elle fait partie des onze guinguettes installées pour l'été à Nancy.

L'équipe de la guinguette de la Cure d'Air se réjouit du retour du soleil et des clients. © Radio France - Lise Roos-Weil

"On attendait ça avec impatience, que les gens puissent profiter de la guinguette en famille, raconte Guillaume Louis, le responsable des lieux, soulagé après ces semaines de mauvais temps. L'idée c'était de travailler avec les acteurs du coin, avec du mobilier Emmaüs, de repartir sur une guinguette comme à l'époque."

Le bar ne désemplit pas. Certains jouent aux jeux de société, d'autres se mettent même à danser. "C'est la première fois que je viens, raconte Nicolas, une bière à la main. C'est une très bonne surprise, avec une belle vue sur tout Nancy. Ca change du centre-ville." Installée en face du foodtruck, Céline compte bien revenir les prochains jours : "on profite encore un peu de notre liberté, on ne sait pas de quoi demain sera fait, si on est soumis à des couvre-feux de nouveau. Ca nous a manqué pendant longtemps donc on en profite." Elle l'assure : "la seule bonne conséquence du covid finalement, c'est les guinguettes!"

Un foodtruck est notamment à disposition des clients. © Radio France - Lise Roos-Weil