Découvrez le programme des 200 volontaires du SNU en Creuse

Le LMB de Felletin va accueillir 200 jeunes entre le 16 et le 28 juin. Au programme : des formations à la citoyenneté et des activités libres, tournées vers la découverte et la promotion du département.

Felletin, France

"Tout est prêt" pour accueillir 200 jeunes du 16 au 28 juin prochain : c'est ce qu'assurent la rectrice de l'académie de Limoges, Anne Laude, et Bernard Andrieu, responsable de la mise en place du Service National Universel. Ils viennent de dévoiler le fonctionnement du centre d'accueil, le lycée des métiers du bâtiment de Felletin, et les activités prévues pour les jeunes volontaires.

Il n'y aura pas de problème de cohabitation avec les élèves du lycée de Felletin : des salles spéciales sont réservées pour les volontaires du SNU, qui utiliseront également les salles informatiques et les équipements sportifs du lycée.

Un programme rythmé par des moments forts

En terme d'activités, il y d'abord quelques dates incontournables : "Les jeunes seront présents aux commémorations de l'appel du 18 juin, indique Bernard Montibus, directeur du centre d'accueil à Felletin. Ils se rendront au monument aux morts de Felletin, et sûrement à celui d'Aubusson."

Plus original, les jeunes regarderont un match de Coupe du monde pour soutenir l'équipe de foot féminine (France-Nigéria, le 17 juin), et donneront de la voix pour la fête de la musique. "Si on détecte des talents musicaux chez certains d'entre eux, on organisera quelque chose, s'amuse Bernard Montibus. Dans tous les cas ils seront présents sur cette fête."

Faire découvrir la Creuse aux jeunes volontaires

Les 200 volontaires vont également avoir un aperçu de ce que la Creuse fait de mieux : "Ils vont aller dans le Parc Naturel Régional de Millevaches, explique Bernard Andrieu. Ils visiteront aussi la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson et découvriront l'histoire des maçons de la Creuse pendant les deux semaines."

Des parents de Nantes nous ont dit qu'ils allaient venir accompagner leur enfant à Felletin. S'il n'y avait pas eu le SNU, ce voyage n'aurait pas eu lieu. Bernard Andrieu.

Une opération séduction qui devrait mobiliser une vingtaine d'intervenants locaux, comme les Jeunes agriculteurs de la Creuse, qui prépareront le dernier repas des volontaires du SNU. "Mais ça ne sera pas une fête de fin de colonie de vacances," tempère Bernard Montibus. Le but ? "Vendre" la Creuse aussi bien aux jeunes qu'à leurs parents : "Des parents de Nantes nous ont dit qu'ils allaient venir accompagner leur enfant à Felletin. S'il n'y avait pas eu le SNU, ce voyage d'une famille nantaise en Creuse n'aurait pas eu lieu. On espère que ça fera une belle vitrine touristique pour le département", raconte Bernard Andrieu.

66 Creusois envoyés dans d'autres départements

Sur les 90 candidats creusois au SNU, 66 ont été retenus en respectant la parité. Parmi eux, 9 partent en juin pour la Guyane. "Pour ceux qui n'ont pas été retenus, nous espérons peut-être des désistements de dernière minute, souligne Bernard Andrieu. Il y a des chances que ça arrive." Sarah Cadillon, qui a été choisi comme référente du SNU dans le département, est elle envoyée dans le Morbihan : "je vais faire pas mal d'activités nautiques, j'ai vraiment hâte !"

Avec la généralisation prochaine du SNU, d'autres lycées du département, comme celui d'Ahun, pourraient à leur tour accueillir des jeunes.